Alanya'ya iki kruvaziyerle 2 bin 400 turist geldi, gelenlerin çoğu İngiliz ve ABD'li

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Antalya'nın Alanya ilçesine, 'Marella Discovery' ve 'Azamara Quest' adlı iki kruvaziyerle büyük bir kısmı İngiliz ve ABD'li olmak üzere toplam 2 bin 400 turist geldi.

Alanya Limanı, sabah saatlerinde iki kruvaziyere ev sahipliği yaptı. Malta bayraklı, 264 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer Marmaris'ten gelerek limana yanaştı. Gemide büyük bir kısmı İngiliz bin 727 yolcu ile 744 personelin bulunduğu belirtildi. Marshall Adaları bayraklı, 181 metre uzunluğundaki 'Azamara Quest' adlı kruvaziyer ise Limasol'dan gelerek Alanya Limanı'na demirledi. Gemide ABD'li 673 yolcu ve 395 personelin bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden ayrılan turistlerin, Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ile ilçedeki tarihi ve turistik noktaları ziyaret etmesi bekleniyor. Günübirlik ziyaret kapsamında Alanya'yı gezecek turistler, akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak. 'Marella Discovery' adlı kruvaziyerin akşam saatlerinde Limasol'a, 'Azamara Quest' adlı kruvaziyerin ise Antalya'ya hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı