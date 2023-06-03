Alaçam Gençlik Merkezi'nde El Sanatları Sergisi ve Atölye Çalışmaları

Samsun'un Alaçam ilçesinde el sanatları sergisi ve atölye çalışmaları, Alaçam Gençlik Merkezi'nde sergilendi. Robotik kodlama atölyesi ile akıl zeka oyunları atölyesi çalışmalarının da sergilendiği etkinliğe, Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkan Vekili Raif Vatan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, İlçe Müftüsü Orhan Bal ile davetliler katıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde el sanatları sergisi ve atölye çalışmaları, Alaçam Gençlik Merkezi'nde sergilendi.

Alaçam Gençlik ve Spor Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, eğitim öğretim yılı başından bu yana el sanatları atölyesinde eğitmen Semra Uyar ve Gençlik Merkezi üyeleri tarafından üretilen rölyef, makrome, ahşap boyama, hazır örgü ve geri dönüşüm malzemeleriyle çok sayıda eser ortaya çıkarıldığını söyledi.

Robotik kodlama atölyesi ile akıl zeka oyunları atölyesi çalışmalarının da sergilendiğini belirten Karaaslan, gençlik merkezi çalışanı Gözde Sarı'ya, eğitmenlere ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Serginin açılışına Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkan Vekili Raif Vatan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, İlçe Müftüsü Orhan Bal ile davetliler katıldı.