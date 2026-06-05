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Yıl sonu sergisinde Gazze detayı

Yıl sonu sergisinde Gazze detayı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı. 7 bin 500 kursiyer ve 100 usta öğreticinin eserlerinin yer aldığı sergide 'Aile Yılı' ve 'Gazze' temalı çalışmalar dikkat çekti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda düzenlenen Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi kapılarını açtı. 7 bin 500 kursiyer ve 100 usta öğreticinin el emeği eserlerinin yer aldığı sergide, "Aile Yılı" ve "Gazze" temalı özel çalışmalar ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Müzikten el sanatlarına ve giyimden yöresel motiflere kadar geniş yelpazede üretilen eserlerin yer aldığı etkinlikte, özellikle "Aile Yılı" konsepti ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken tematik çalışmalar beğeni topladı.

"Yıla 'Bismillah' diyerek başladık, 'Elhamdülillah' diyerek bitiriyoruz"

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz, çok verimli ve geniş kapsamlı eğitim dönemini geride bıraktıklarını belirterek, "Bu yıl, müzikten hafızlığa, giyimden el sanatlarına bütün alanlarda kurs açmış bulunmaktayız. 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası münasebetiyle sergimizi açtık. Sergimizde yöresel olarak, tüm yöreleri için alan temalar oluşturduk. Aile yılımızı içine aldık. Kanayan yaramız olan Gazze'yi, öğrencilerimiz ile beraber hazırladık. Yıla 'Bismillah' diyerek başladık, 'Elhamdülillah' diyerek bitiriyoruz. Güzel bir yıl geçirdik. Emeği geçen 7 bin 500 kursiyerlerimize 100 usta öğreticimize teşekkür ederim" dedi.

Sergide "Aile Yılı" kapsamında hazırlanan özel çalışmanın detaylarını aktaran Halk Eğitimi Kursu Usta Öğreticisi Esra Uluköylü ise toplumsal değişime ayna tutmak istediklerini ifade ederek, "Aile Yılı vesilesiyle aile yaşantısına dikkat çekmek istedik. Dönemlere ayırdık. 50'li yıllar, 80'li yıllar ve günümüze hitap ediyor. 50'li yıllara baktığımız zaman daha geniş bir konsept var, 80'li yıllara geldiğimiz zaman çekirdek aile yapısı var. Günümüze gelindiği zamanda, tek çocuk ya da çocuksuz aile yapısına vurgu yapmak istedik" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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