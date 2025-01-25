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Aksaray Müzesi'nde Mumyalar Büyük İlgi Görüyor

Aksaray Müzesi'nde Mumyalar Büyük İlgi Görüyor
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Aksaray Müzesi, sergilediği 10 yetişkin, 3 çocuk ve kediden oluşan mumyalar ile geçtiğimiz yıl 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Müze, Kapadokya'nın tarihine ışık tutan önemli eserleri barındırıyor.

Aksaray'daki çeşitli kazılarda bulunarak sergilenen 10 yetişkin, 3 çocuk ve kedi mumyasını, geçen yıl 20 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Aksaray Müzesi'nde, Ihlara Vadisi ve Çanlı Kilise'den çıkartılan yetişkin, çocuk ve kedi mumyalarının da aralarında bulunduğu 1300 eser sergileniyor.

Müzenin giriş katında ziyaretçileri, Neolitik Çağ'dan Orta Çağ'a kadar eserler karşılıyor.

Birinci katta ise Roma, Bizans ve Türk-İslam dönemi eserler, kronolojik sırayla sergileniyor.

Müzenin mumya bölümü merak ediliyor

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine, Kapadokya'nın 11 bin yıllık tarihine ışık tutan önemli arkeolojik ve etnografik eserlerin, Aksaray Müzesi'nde sergilendiğini söyledi.

Aksaray'ın hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli turizm destinasyonları arasındaki Kapadokya bölgesinde yer aldığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Aksaray, Ihlara Vadisi, kervansarayları, yer altı şehirleri, kiliseleri ve müzesiyle yılda yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Aksaray ayrıca Orta Anadolu'da en çok kazı yapılan şehirlerin arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kentteki 5 ören yerinde kazılarımız devam ediyor. Bu kazılardan elde edilen bulgular da şehir merkezindeki Aksaray Müzesi'nde sergileniyor. Müzemizin mumya bölümünü, gelenler hayranlıkla ziyaret ediyor. Müzemizde 14 mumya sergileniyor. Aksaray Müzesi mumyalarıyla öne çıkıyor. Gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakan müzemizi geçen yıl 20 bini aşkın kişi ziyaret etti."

"Mumyaları insanların kesinlikle görmesi gerekiyor"

Ziyaretçilerden Zeynep Akkaya, ailesiyle Kapadokya bölgesini ziyaret ettiğini, mumyaları çok merak ettiği için Aksaray Müzesi'ne geldiğini dile getirdi.

Aksaray Müzesi'nin etkileyici bir yer olduğunu belirten Akkaya, "Ziyaretten çok memnun kaldım. Tarihe çok merakım var. O yüzden müze beni çok etkiledi. Bebek mumyası çok dikkatimi çekti, hala kirpikleri duruyor. Kedi mumyası da öyle. Buradaki eserleri ve mumyaları insanların kesinlikle görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ankara'dan arkadaşlarıyla müzeye ziyarete gelen Enes Bulut Ekin ise tatil döneminde Kapadokya bölgesini ziyaret ettiklerini ifade etti.

Müzenin çok farklı bir mistik havasının olduğunu vurgulayan Ekin, mumyaların arasında en çok dikkatini yan yana duran 3 bebek mumyasının çektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Kültür Sanat
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