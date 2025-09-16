Akiş GYO'nun 20. Yılına Özel Sergi Lansmanı Gerçekleşti

AKİŞ GYO'nun 20'nci yılına özel olarak İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen serginin lansmanı gerçekleşti. Davetliler ve Akasya ziyaretçileriyle bir araya gelen sanatçı Deniz Sağdıç, "Hayatın içinde değersiz görülen parçaları bir araya getirip yeniden anlam kazandırıyorum" sözleriyle serginin ruhunu aktardı. Sağdıç'ın dönüştürdüğü eserler, Akasya'nın ardından 15–30 Eylül'de Akbatı'da sanatseverlerle buluşacak.

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Akiş GYO), 20'nci yılı kapsamında İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sağdıç'ın farklı malzemeleri dönüştürerek yeniden yorumladığı eserlerden oluşan serginin lansmanı, 11 Eylül'de Akasya'da gerçekleşti.

'ATATÜRK PORTRESİ, SİMGESEL BİR DENEYİMDİ'

Söyleşide konuşan Deniz Sağdıç, eserlerinin ardındaki yaklaşımı şöyle anlattı: "Benim için sanat, üretmenin yanı sıra hayatın içinde değersiz görülen parçaları bir araya getirerek onlara yeniden anlam kazandırmak. Farklı malzemeleri topluyor, birleştiriyor ve sanata dönüştürüyorum. Bu yüzden her eserimde, bana ait olduğu kadar izleyene ait bir parça vardır. Akasya'da toplanan plastiklerden hazırladığımız Atatürk Portresi de bu yolculuğun en güçlü örneği oldu. Cumhuriyetimizin kurucusunu, toplumun el birliğiyle topladığı malzemelere yeniden var etmek hem umut veren hem de çok simgesel bir deneyimdi. Bu eserler tek başına değil, hep birlikte var oluyor. Elime hangi malzeme geçerse onun sunduğu imkanlarla ilerliyorum; çünkü 'şu malzemeyi istiyorum' demek bu anlayışa ters. Her eser, zaman, sabır ve özverinin birleşimiyle hayat buluyor."

'BİRLİKTE ÜRETİLEN HİKAYELER DEĞERLİ'

Akiş GYO Satış, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Didem Hiçyorulmazlar ise serginin kurum vizyonuna katkısını şöyle ifade etti:

"20'nci yılımızda geleceğe hangi değerleri taşımak istediğimizi de ortaya koyuyoruz. Bizim için alışveriş merkezleri insanların bir araya geldiği, hayatlarına yeni anlamlar kattığı, sanat ve kültürle buluştuğu alanlar. Deniz Sağdıç'ın eserleri de bize şunu hatırlatıyor: Hiçbir şey kaybolmaz, doğru bir bakış açısıyla her şey yeniden değer kazanabilir."

'ÇEVRESEL BİLİNCİ BÜYÜTEN BİR ADIM'

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt ise şunları söyledi:

"Deniz Sağdıç ile yıllar önce başlayan yolculuğumuz bugün çok daha güçlü bir boyuta ulaştı. Akiş GYO ile birlikte hayata geçirilen bu sergi, sanat aracılığıyla toplumsal bilinci ve duyarlılığı büyüten anlamlı bir adım oldu."

Deniz Sağdıç'ın 9 eserinden oluşan sergi, Akasya'da'ki serginin ardından 15–30 Eylül tarihleri arasında Akbatı'da sanatseverlerle buluşacak.