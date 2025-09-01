Akiş GYO, 20. Yılını Deniz Sağdıç'ın Eserleriyle Kutluyor

AKİŞ GYO, 20'nci yıl dönümü kapsamında İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle sanatçı Deniz Sağdıç'ın eserlerine ev sahipliği yapacak. Sergi, 1–14 Eylül tarihleri arasında Akasya'da, 15–30 Eylül tarihleri arasında ise Akbatı'da ziyaretçilerle buluşacak.

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Akiş GYO), 20'nci yılında iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra kültür ve sanat alanında da kalıcı değerler üretmeyi hedefliyor.

Bu vizyon doğrultusunda Akiş GYO, İyilik İçin Sanat Derneği ile iş birliği yaparak yeni bir sanat yolculuğuna adım atıyor. Daha önce hayata geçirilen 'Alenen Sanat' projesinin devamı niteliğindeki bu özel sergi, farklı malzemeleri sanata dönüştürerek özgün eserler üreten ve uluslararası alanda tanınan Deniz Sağdıç'ın çalışmalarını sanatseverlerle buluşturacak.

FARKLI MALZEMELERDEN ÜRETİLMİŞ TOPLAM 9 ESER

Sanatçının 'Ready-Remade' serisinden 8 özel seçki, 1–14 Eylül tarihleri arasında Akasya'da, 15–30 Eylül tarihleri arasında ise Akbatı'da sergilenecek. Karton, tekstil, alüminyum, ahşap ve elektronik devre parçaları gibi malzemelerin yeniden yorumlanmasıyla ortaya çıkan eserler, sanatın yaratıcı gücünü gözler önüne serecek.

Serginin en özel parçası ise, Akasya'da yürütülen Plastik Avcısı Kaplumbağa projesiyle toplanan renkli plastiklerden hazırlanacak Atatürk Portresi olacak.

Sergi kapsamında, 9 Eylül'de Akasya'da düzenlenecek 'Sürdürülebilirlik ve Sanat' başlıklı söyleşide Deniz Sağdıç, sanatın dönüştürücü gücünü ve toplumsal sorumluluk boyutunu izleyicilerle paylaşacak.

'İLHAM VEREN VE SİMGESEL BİR ÇALIŞMA OLDU'

Deniz Sağdıç sergiye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sanat, dünyaya karşı sorumluluğumuzun en güçlü dillerinden biri. Farklı malzemelerle ürettiğim eserlerde, hem sürdürülebilirliğin hem de yeniden kullanımın yaratıcı gücünü ortaya koymaya çalışıyorum. Sanatın bu yönüyle çevresel sorunlara dikkat çekerken aynı zamanda umut ve yeni bir başlangıç mesajı verebildiğine inanıyorum. Akiş GYO'nun 20'nci yılına özel hazırlanan Atatürk Portresi ise sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu Cumhuriyetimizin kurucusunun ilhamıyla buluşturan simgesel bir çalışma oldu."

'BİZİM İÇİN ASIL ÖNEMLİ OLAN ŞEHİR VE TOPLUMA KALICI KATKI SUNABİLMEK'

Akiş GYO Satış, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Didem Hiçyorulmazlar ise şu değerlendirmeyi yaptı: "20'nci yılımız bizim için geçmişe bakmak kadar geleceğe dair iddiamızı da ortaya koyduğumuz bir dönem. Gayrimenkul sektöründe değer yaratırken, toplumsal fayda, sanat ve sürdürülebilirliği iş modelimizin ayrılmaz parçaları olarak görüyoruz. Deniz Sağdıç'ın eserleriyle hayata geçen sergimiz, plastiklerin yeniden değer kazanabileceğini gösterirken sanatın birleştirici gücüyle toplumsal farkındalık yaratıyor. Bizim için asıl önemli olan, mekan inşa etmenin ötesinde; kültür, çevresel bilinç ve estetik değerleri bütünleştirerek şehre ve topluma kalıcı katkı sunabilmek."

'SANATLA ÇEVRESEL FARKINDALIĞI BÜYÜTÜYORUZ'

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Kamuran Selin Bozkurt ise, "Derneğimizin bugün 500'ü aşan 'Sanat Buluşmaları' kapsamında ziyaret ettiği ilk atölyelerden biri Deniz Sağdıç'a aitti. Onunla yıllar önce kurduğumuz bu bağ, bugün çok anlamlı bir noktaya erişti. Sağdıç'ın plastik malzemeleri kullanarak onları sanat eserlerine dönüştürme yaklaşımı ve çevreye duyarlı üretim biçimi, bizim için çok kıymetli. 10. yılımızı kutladığımız bu dönemde, Akiş GYO ile gerçekleştirdiğimiz bu sergiyi daha önce yine birlikte hayata geçirdiğimiz 'Alenen Sanat' projesinin bir devamı olarak görüyoruz. O projede sanatı kamusal alanda toplumla buluşturmuştuk; şimdi ise sürdürülebilirlik odağıyla bu iş birliğini daha ileriye taşıyoruz. Akiş GYO ile süregelen ortaklığımızın, sanat aracılığıyla çevresel farkındalığı güçlendireceğine inanıyoruz."