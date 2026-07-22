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AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör Marmaris'te arkeolojik araştırma merkezini ziyaret etti

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AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Marmaris'teki Phoenix Arkeolojik Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı ve kültürel mirasın korunmasının önemini vurguladı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Marmaris ilçesinde bulunan Phoenix Arkeolojik Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek, bölgedeki arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Araştırma Başkanı Dr. Asil Yaman tarafından Güngör'e, yürütülen kazı çalışmaları, elde edilen bulgular ile kentin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik faaliyetler hakkında sunum yapıldı.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'nın binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan zengin tarihi mirasıyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Kültürel mirasa sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Muğla'mızın ve Marmaris'imizin binlerce yıllık tarihine ışık tutan bu bilimsel çalışmalar, hem kültürel değerlerimizin korunmasına hem de gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Tarihi, kültürü ve bilimi buluşturan bu kıymetli çalışmaların ilimizin kültür turizmine, bilim dünyasına ve uluslararası tanınırlığına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Şehrimizin sahip olduğu eşsiz mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına emek veren tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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