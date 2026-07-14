AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu: 15 Temmuz, milletin kararlı duruşuyla kazanılan bir destandır

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla engellendiğini belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Subaşıoğlu mesajında, "Bugün, Türk demokrasi tarihinin en büyük sınavlarından birini verdiğimiz, milletimizin destansı direnişiyle karanlık bir geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturduğu 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümündeyiz.

Bundan tam 10 yıl önce, devletimizin içine sızmış FETÖ'cü hainlerin, milletimizin silahlarını yine bu aziz millete doğrultarak gerçekleştirmeye çalıştığı işgal girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara dökülen milyonların çelikten iradesine çarparak yerle yeksan olmuştur.

15 Temmuz; sadece bir darbe girişiminin engellenmesi değil, vatanımız üzerinde kirli hesaplar yapan iç ve dış tüm hain odaklara karşı milletçe verilen en net, en kararlı cevaptır. O gece Denizli'mizin yiğit insanları da Çınar Meydanı'nda tek yürek olmuş, vatanına, bayrağına ve iradesine sonuna kadar sahip çıkarak bu kutlu direnişin en ön saflarında yer almıştır.

Bizler, canı pahasına tankların önüne yatan, kurşunlara göğsünü siper eden kahramanlarımızın yazdığı bu destanı asla unutmayacak, unutturmayacağız. FETÖ başta olmak üzere, ülkemizin birliğine, dirliğine ve geleceğine göz diken hiçbir terör örgütüne ve onların arkasındaki karanlık odaklara asla geçit vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, istiklalimize ve istikbalimize olan bağlılığımızla yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilik mertebesiyle şereflenen tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, vatanına ve iradesine sahip çıkan tüm Denizlili hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı