Ahmet Ümit'e Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Verildi

MERSİN'de Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen, Kenti Edebiyat Ödülü, usta yazar Ahmet Ümit'e verildi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) Türkiye ve Mersin'de edebiyat ilgisini geliştirmek, ulusal ölçekte bir verime dönüştürüp, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere düzenlediği ' Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün 18'incisinin sahibi polisiye kurgu romanlarıyla öne çıkan usta yazar Ahmet Ümit oldu. 2025 yılı için önerilen adaylar arasından Ümit'in, hikayenin gerektirdiği bir dil, sağlam ve derinlikli yaratılmış karakterler ve güçlü bir olay örgüsü içinden, dönemin sosyo-ekonomik analizine ve tarihsel arka planına ışık düşüren eserleriyle edebiyatı geniş bir okur kitlesine açtığı için seçici kurul tarafından ödüle layık görüldüğü bildirildi. Ümit'e ödülünü, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol birlikte takdim etti.

'ÇOK ŞANSLI BİR YAZARIM'

Çocukluk ya da gençlik yıllarında yazar olmayı hiç düşünmemesine rağmen yaşadıklarının kendisini yazar olmaya sürüklediğini anlatan Ümit, "Ben yaşadıklarımı yazdım. 37 farklı dilde 150'ye yakın kitabım yayınlandı. Eserlerimden filmler, opera, tiyatro, çizgi roman yapıldı. Türkiye ve dünyada 15 milyona yakın kitabım yayınlandı. Bu benim değil sizin başarınız. Çok şanslı bir yazarım. Bana dediniz ki sen artık başla işle uğraşma ben de sizin sesinizi dinledim ve yazmaya devam ettim" dedi.

Polisiye yazmanın zorluklarına da değinen Ümit, "İyi edebiyat, iyi polisiyedir. Bütün iyi polisiye metinlerinin hepsi klasik romanlardır. Çok zordur ama şaşmaz. İyi polisiye demek iyi kurgu demektir. Derinlemesine anlatılmış sağlam psikolojiye sahip karakterler demektir. Sağlam bir sosyo-ekonomik geri plan demektir. Hikayenin gerektirdiği olağanüstü bir dil demektir. Bazen sokak dili bazen şiir dilidir. Bir şey daha yapman gerekir. Tüm bu hikayeyi polisiye konu içinde anlatacaksın. Kolay değil, çok zordur" diye konuştu.

İlk olarak 22 yaşında yaşadığı bir olayı kaleme alarak edebiyata adım attığını kaydeden Ümit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yazdığım bu ilk yazı, 40 dilde yayınlanan bir dergide basılınca o güne kadar aklımdan hiç geçmese de yazar olmayı düşünür oldum. Ardından yazmaya başladım ve bugünlere geldim. 37 dile çevrilmek, milyonlarca okunmak bunların hepsi bir yazarı iyi bir yazar yapar mı? Bunu söylemek çok zor. Bir yazarın iyi bir yazar olduğunu belirleyecek bir tane ölçüt var. Siz öldükten en az 25 yıl sonra halen okunuyorsanız, bu sizi iyi bir yazar yapar. Ben buna inanmaya çalışıyorum. İşte bu ödül de bu konudaki inanma duygumu güçlendiriyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

'OKUMAK YENİLENMEK, KENDİNİ YENİDEN İNŞA ETMEKTİR'

Törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, okumak ve yazmaktan çok görselliğin öne çıktığı, hayatın telefon, bilgisayar ekranlarından izlendiği, her şeye bir parmak dokunuşuyla erişilip ve bir parmak dokunuşuyla vazgeçildiği sabırsız insanlar çağında 'okumanın' gerçekten çaba gerektirdiğini söyledi.

Çakır, insan olma ve insanlığın ortak değerlerini anlama yolunda topluma ışık ve rehber olan, yeni dünyalarla tanıştıran, Türk dilinin mimarı olarak gördükleri büyük yazarlara teşekkürün bir ifadesi olarak Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nü almayı kabul ederek Mersin'i onurlandıran Ahmet Ümit'e de Mersinliler adına teşekkür etti.

Seçici Kurul Üyesi Celal Soycan ise Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün 18'inci yılının kutlanıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.