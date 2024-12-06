Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama

 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Rusya bunu dediyse durum vahim! Acil çağrı yaptılar
MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe

Esad'ın kirli planı MİT'i harekete geçirdi! Serhat Özmen yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Ahmet Uluçay, Vefatının 15'inci Yılında Anıldı

Ahmet Uluçay, Vefatının 15'inci Yılında Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' filminin ödüllü yönetmeni Ahmet Uluçay'ın vefatının 15'inci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelde Uluçay'ın sinemaya yaptığı katkılar vurgulandı.

"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminin ödüllü yönetmeni Ahmet Uluçay'ın vefatının 15'inci yılı dolayısıyla memleketi Kütahya'da anma etkinliği düzenlendi.

Uluçay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Rektörlük Konferans Salonu'nda panelde anıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, programda yaptığı konuşmada, kendine özgü bir sinema yönetmeni olan Uluçay'ın Kütahya ve Türkiye için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Uluçay'ın imkansızlıklar içinde Türk sinema tarihine geçen işlere imza attığını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Ahmet Uluçay kendisine inanmayanlara rağmen büyük bir başarı gösterdi. Kısa ömrüne büyük başarılar sığdırdı. Biz de DPÜ olarak burada çok değerli bir ismi taşıyan bir üniversite olarak ülkemize sanat alanında, bilim alanında, kültür alanında katkılar sunmak istiyoruz. Bu bakımdan Ahmet Uluçay bizim ilham kaynağımızdır. Ahmet Uluçay hepinizin bildiği gibi Ahmet Yakupoğlu, Hisarlı Ahmet gibi Kütahya'mızın üç meşhur Ahmet'inden biridir."

Rektör Kızıltoprak, Uluçay' anısına uluslararası kısa film festivali de yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Yönetmen Zabit Karaköse, sinema eleştirmenleri İhsan Kabil ve Abdulhamit Güler'in konuşmacı olarak katıldığı panelin sonunda merhum yönetmenin eşi Ayşe Uluçay'a, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı tablo hediye edildi.

Ahmet Uluçay

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1954 yılında doğan Ahmet Uluçay, sinemayla 1960 yılında, ilkokul sıralarındayken köye gelen bir seyyar sinemacı sayesinde tanıştı. Tepecik beldesinde arkadaşı İsmail Mutlu ile 12 yaşındayken sinema makinesi yapmaya çalışan Uluçay, 3 yıl uğraştı ve "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminde de anlattığı gibi bir ahırda köy halkına film göstermeye başladı.

Arkadaşları İsmail Mutlu ve Şerif Akarsu ile "Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu"nu oluşturan Uluçay, ilk kısa filmi "Optik Düşler"i, 1992'de Almanya'da yaşayan bir gurbetçiden aldıkları kamerayla çekti. Uluçay, ilk kez 1994'te 6'ncı Ankara Uluslararası Film Festivali'ne katılarak "Optik Düşler" ve "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak" adlı kısa filmleriyle tanındı.

Yaşamını sinemaya adayan iki çocuk babası Uluçay, yıllarca geçim sorunlarıyla uğraştı, kamyon şoförlüğü, inşaat işçiliği ve tavukçuluk gibi pek çok işte çalıştı. Çocukluğundan esinlendiği ilk uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak"ı çekerken geçimini sağlamak için yem fabrikasında hamallık da yapan Uluçay, bu filmiyle Türkiye'de ve yurt dışında 40'a yakın ödül aldı.

Senaryosunu yazdığı "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmini çekmeye hazırlanan Uluçay, beyin tümörü tedavisi gördüğü İstanbul'da 30 Kasım 2009'da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Kültür Sanat
img

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti
img

85 yaşındaki milyoner sevgilinin başında vasiyet dansı
img

Hamileyken aşerdiği şeyi yıllar sonra itiraf etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Altındağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 86. bölüm SON BÖLÜM izle 6 Aralık Cuma! Esenler'de öldürülen kıraathane sahibi kim, neden öldürüldü? Arka Sokaklar 694. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 693. bölüm tek parça full HD izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.