Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Ayhan Taş'ın rol aldığı 'Efsane' filminin Çorum'da çekimleri başlıyor

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğinde çekilecek olan 'Efsane' isimli sinema filminin Çorum'da çekimleri 20 Eylül'de tamamlanacak. Oyuncular Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Ayhan Taş'ın rol alacağı komedi türündeki film için teknik ekip, Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde incelemelerde bulundu. Hacıhamza Muhtarı Murat Supçin, filmin köylerinin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.