Ahmet Kaya filmi vizyona girdi mi? Son Şarkı Ahmet'in Türküsü filmi nereden izlenir?

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan Son Şarkı Ahmet'in Türküsü vizyona girmeden 3 gün önce Gülten Kaya'nın şikayetiyle davalık olmuştu. 16 Kasım 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hayatı, Son Şarkı Ahmet'in Türküsü adıyla film oldu. Ancak Kaya'nın eşi Gülten Kaya, filmin yayınlanmaması için dava açtı. Mahkemenin davayı reddetmesiyle film dün vizyona girdi.

AHMET KAYA'NIN FİLMİ VİZYONA GİRDİ Mİ?