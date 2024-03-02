Ahmet Kaya filmi vizyona girdi mi? Son Şarkı Ahmet'in Türküsü filmi nereden izlenir?
Ahmet Kaya filmi vizyona girdi mi? Son Şarkı Ahmet'in Türküsü filmi nereden izlenir? Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'Son Şarkı Ahmet'in Türküsü' filmi vizyona girdi. Film, sanatçının hayatını ve müzik kariyerini anlatıyor. Peki, bu film nereden izlenebilir? İşte detaylar...
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan Son Şarkı Ahmet'in Türküsü vizyona girmeden 3 gün önce Gülten Kaya'nın şikayetiyle davalık olmuştu. 16 Kasım 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hayatı, Son Şarkı Ahmet'in Türküsü adıyla film oldu. Ancak Kaya'nın eşi Gülten Kaya, filmin yayınlanmaması için dava açtı. Mahkemenin davayı reddetmesiyle film dün vizyona girdi.
AHMET KAYA'NIN FİLMİ VİZYONA GİRDİ Mİ?
16 Kasım 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hayatı, Son Şarkı Ahmet'in Türküsü adıyla film oldu. Ancak Kaya'nın eşi Gülten Kaya, filmin yayınlanmaması için dava açtı. Mahkemenin davayı reddetmesiyle film dün vizyona girdi.
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