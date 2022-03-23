ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Ahmet Cevdet Paşa Esenler'de anıldı

İSTANBUL Esenler Belediyesi, Tanzimat döneminin en önemli devlet ve ilim adamı, müteffekir, hukukçu, tarihçi ve şair Ahmet Cevdet Paşa'yı düzenlediği bir programla andı. Panelin moderatörlüğünü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz üstlendi.

Esenler Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin son dönemine tanıklık eden ve Mecelle'yi kaleme alarak İslam hukukunu iyi bir dille kitaplaştıran Ahmet Cevdet Paşa için "Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle" adlı panele ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın üstlendiği programda Ahmet Cevdet Paşa'nın hayatı, çok yönlü kişiliği ve Mecelle adlı eseri ele alındı. Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Prof. Dr. İsmail Kara'nın konuşmacı olarak yer aldığı programda katılımcılara "Cevdet Paşa'nın Layihaları- Devlet Din Islahat Hukuk Maarif" adlı kitap hediye edildi. Program, Esenler Belediyesi yayın organı Şehir Ekranı TV'de canlı olarak izleyicilerle buluştu.

"Çok önemli fikirleri ve icraatleri olan bir insandır"

Panel öncesi konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Ahmet Cevdet Paşa, eğitimden tarihe, hukuktan siyasete varıncaya kadar pek çok alanda 19. yüzyıl Osmanlı dünyasında hem teorik olarak, hem de pratik olarak ve bir sistem orataya koyuş olarak çok önemli fikirleri ve icraatleri olan bir insandır. Esenler Belediyesi doğum yıl dönümü münasebetiyle ülkemizin önde gelen ilim adamlarını ağırlayarak bu anlamda çok önemli bir hizmet yapıyor. Ben hem hocalarımıza, hem de belediyemize çok teşekkür ederim" dedi.