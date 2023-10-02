Ağrı'da Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Konferansı

Ağrı'da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans düzenlendi.

Ağrı İl Müftülüğü tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa, Vali Mustafa Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt, Müftü Vekili Kemal Arpacı, il protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

'İslam'ın temel gayesi erdemli birey, faziletli toplum ve huzurlu bir dünya inşa etmektir'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konferansın açılış konuşmasını yapan İl Müftü Vekili Kemal Arpacı: "Diyanet İşleri Başkanlığımız 2023 Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftasının ana temasını "Peygamberimiz, iman ve istikamet" olarak belirlemiştir. Yüce dinimiz İslam'ın temel gayesi erdemli birey, faziletli toplum ve huzurlu bir dünya inşa etmektir. Bu gayeye uygun bir hayatın en önemli göstergesi de şüphesiz ki iman ve istikamettir. İman ve istikamet hususunda müminler için en güzel örnek şüphesiz alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber Muhammed Mustafa'dır. Allah-u Teala inanç, ibadet ve ahlakta istikametin yolunu göstermek için rahmetinin bir tecellisi olarak ve güzel ahlakın getirdiği davranışları Hz. Peygamber'in şahsında insanlığa verilmiştir. İman ve istikametin gereği, rehberliğinde ve Allah Resul'ünün örnekliğinde bir hayat yaşamaktır. Vahiyi yaşanan bir hayata dönüştüren Resul-i Ekrem Efendimiz gibi güvenilir olmaktır. Özü sözü bir, dostluğunu dengeli, kararlı ve dürüstçe bir hayatı tebliğ etmek ve orada karar kılmaktır. Kısacası O'nun ahlakıyla yaşamak, O'nun açtığı yolda yürümektir. Yüce Rabbim, Peygamber Efendimizi gerçek manada anlamak ve onun gibi istikamet üzerine olmayı bizlere nasip eylesin." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt, "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans verdi.

Konferans sonrası Vali Mustafa Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt'a İshak Paşa Sarayı tablosu hediye etti. - AĞRI