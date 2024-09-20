Ağrı'da Geleneksel Geven Balı Festivali Başladı

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

Ağrı Valiliğinin koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle 7'nci Geleneksel Ağrı Geven Balı Festivali, Millet Bahçesi'nde düzenleniyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan geven balının sadece bir ürün değil bu toprakların sunduğu doğal zenginliğin ve emeğin yansıması olduğunu söyledi.

Kentte 296'sı yerli ve 250'si gezginci olmak üzere yaklaşık 550 arıcının olduğunu belirten Koç, "Bu arıcılarımız, yaklaşık 70 bin kovanla gece gündüz demeden bal üretimi yapmaktadırlar. Yaklaşık 400 ton bal hasadı beklediğimiz bu sezon, arıcılığımızın ne kadar verimli ve güçlü olduğunu göstermektedir. Bu başarı, arıcılarımızın özverili çalışmaları ve üretime olan bağlılıkları sayesinde elde edilmiştir." dedi.

Koç, "Arılar Yaşasın, Hayat Yeşersin Projesi" kapsamında bu yıl arıcılara yaklaşık bir milyon liralık ekipman desteği sağladıklarını, bu destekle 100 arıcının daha kaliteli ve verimli üretim yapabilmelerini amaçladıklarını dile getirdi.

Arıcılara güneş enerjisi panelleri de verdiklerini anlatan Koç, "Modern teknolojilerle arıcılarımıza sağladığımız desteklerle, sürdürülebilir bir üretim için gerekli adımları atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz inşallah. Geven balımızın Türkiye ve dünya genelinde daha fazla tanınmasını ve hak ettiği değeri görmesini sağlamak amacıyla bu festivalimizi her yıl daha geniş bir kitleye ulaştırmak için çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye'de 3 bini endemik 10 bin bitki türü bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram da Türkiye'de 3 bini endemik 10 bin bitki türünün olduğunu ve bunun arıcılığın gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Dünyada Çin'den sonra Türkiye'nin arıcılıkta 2. sırada bulunduğunu, 9 milyonun üzerindeki kovanla yılda 115 bin ton bal üretildiğini dile getiren Bayram, Bakanlık olarak arıcılığın desteklenmesine çok ciddi katkılar sunduklarını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç'ın da konuşma yaptığı programda Vali Koç ve beraberindekiler, balların bulunduğu stantları gezdi.

Yağmura rağmen tüm stantlara ziyarette bulunan Vali Koç, ikram edilen ballardan tattı, üreticilerle sohbet gerçekleştirdi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve kent protokolünün de yer aldığı festival, yarın sona erecek.