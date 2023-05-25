Adıyaman'ın Kadim Yemekleri İkram Edildi

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı hazırlandı. 21-27 Mayıs Türk Mutfakları Haftası çerçevesinde Kadim Adıyaman yemekleri ikram edildi.

Adıyaman'ın asırlardır sofralarında yer alan kadim yemekler sergilenerek ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı hazırlandı. 21-27 Mayıs Türk Mutfakları Haftası çerçevesinde Kadim Adıyaman yemekleri ikram edildi. Beşpınar Eğitim Kampı'nda düzenlenen etkinlikte, Adıyaman'ın çiğköftesi, sarımsaklı bulgur pilavı, Adıyaman Tavası, bademli irmik helvası ve cacığı sergilenerek davetlilere ikram edildi. Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Ali Uzun, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri etkinliğe katıldı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Ali Uzun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada ve ülkemizde kutlanan 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın kutlanması, milli karakterimizin bir yansımasıdır. Değerli bir hazine olan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı şifa içeren pek çok yemek tarifini içermektedir. Kitapta yer alan yemeklerin hazırlanması ve ikram edilip tanıtımının yapılması, ulusal ve uluslararası arenada ses getirebilmesi, zaman ve kaynak israfının engellenmesi açısından da çok önem arz etmektedir. Yiyecek- içecek sektörü yerel tatları deneyimlemek için bir araç olup şehrin tanıtımına ve turizminin gelişimine de katkı sunar.

Adıyaman mutfağı gerek çiğ köftesi gerekse tavuklu bulgur pilavı, bademli irmik helvası, tavası kendisine has nice yemekleri ile Anadolu gastronomisine Güneydoğu'dan göz kırpmaktadır. Nitekim şu anda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler de yerelde Adıyaman mutfağının tanıtılması, genelde ise Türk mutfağının daha iyi algılanması adına iyi bir araç ve etkili bir farkındalık artırma faaliyetidir" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yeni nesile kadim mutfak kültürünü yansıtılması gerektiğini belirterek, "Fast Foot kültürünün hakim olduğu günümüzde obezite hızla yayılıyor. Obezite beraberinde ciddi hastalıkları getiriyor. Kadim medeniyetin kadim yemekleri, özellikle bu bölgenin mutfağının hem sağlığa hem de damak tadına hitap ediyor" şeklinde konuştu.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ise yaptığı açıklamada, "Kültürel değerlerimiz kaybolmaya başlamış, bundan yemeklerimiz de nasibini almıştır. Asırlardan beri ocaktan tüten bir bilgelik birikimini içeren Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabında yer alan yemeklerimizin hazırlanması, kültürel değerlerin korunması ve gelenekselleştirilerek gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacaktır.

İlk kez geçen yıl kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' bu yılda 81 ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. İnşallah bu gelişme, coğrafyamızın lezzetlerle dolu güzergahlarında, muhteşem yolculukların vesilesi olacak, Türk mutfağından en kısa zamanda, büyük ve uluslararası markalar doğmasına katkı sağlayacaktır.

Bu yıl deprem sebebiyle, Adıyamanlı depremzede öğrencilerimizle birlikte mütevazi bir etkinlikle kutladığımız "Türk Mutfağı Haftası" umarım şehrimizin gastronomi alanında sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmasına vesile olur.

Bugün sergilenen ve ikram edilen yemek ve içecekler Kadim Adıyaman Mutfağının temsili örneklerindendir. Adıyaman Tavası, Sarımsaklı Bulgur Pilavı, Çiğköfte, Bademli İrmik Helvası ve Cacık Adıyaman'ımızın zengin mutfağından bugün için aşçılarımızın geleneksel yöntemlerle, özenle hazırladığı yemek ve tatlılarımızdır" dedi. - ADIYAMAN