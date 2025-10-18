Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Mardin'de Sanatseverlerle Buluştu

ALBAYRAK Grubu'nun geleneksel hat sanatını yaşatma ve yaygınlaştırma misyonuyla 11 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü kültürel yolculuğun önemli duraklarından biri olan 'Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi', bu kez Mezopotamya'nın kadim şehri Mardin'de sanatseverlerle buluştu. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yer alan ve Ziraat Katılım'ın sponsorluğunda hayata geçirilen sergi, Zinciriye Medresesi'nde ziyarete açıldı. Kur'an-ı Kerim'in adalet temalı ayetlerinden ilhamla hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, 27 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Adalet kavramının Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerle işlendiği ve hattatların yorumlarıyla vücut bulan eserler, Mardinli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Serginin açılışına çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı. Türkiye'nin dört bir yanında Şanlıurfa, Van, Trabzon, Bursa, Kayseri ve Malatya gibi pek çok şehirde büyük ilgiyle karşılanan sergi, Amsterdam ile yurt dışına da taşınarak uluslararası sanat çevrelerinde de dikkat çekmeyi başardı. Şehir şehir, ülke ülke gezen bu koleksiyon, şimdiye dek 100 bini aşkın ziyaretçiye ulaştı.

'MARDİN HALKINI SERGİMİZE BEKLİYORUZ, SIRADA ANTALYA VAR'

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Mardin'de açılan 'Adil-i Mutlak - Adalet' temalı sergi açılışında yaptığı konuşmada, Albayrak Grubu'nun 11 yıldır sanata destek verdiğini ve her yıl farklı temalarla sanatseverlerle buluştuklarını söyledi. Bu yılki serginin Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlendiğini belirten Hanönü, Mardin'in dokuzuncu durak olduğunu, ardından Antalya'da sergileneceğini ve toplamda 10 şehirde sanatseverlerle buluşacaklarını ifade etti.

Zinciriye Medresesi gibi tarihi bir mekanda sergi düzenlemenin önemine değinen Hanönü, etkinliğin 9 gün boyunca açık kalacağını ve yoğun ilgi gördüğünü aktardı. Serginin temasının 'adalet' olduğuna dikkat çekerek, "Gazze ve tüm dünya için adalet" vurgusu yaptı ve adaletin olduğu yerde huzurun var olacağını söyledi.

Hanönü, serginin İstanbul'daki açılışında bir haftada 100 bin ziyaretçiye ulaştıklarını, ilginin ardından farklı şehirlerde devam ettiklerini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetiyle düzenlenen sergilerin yıl sonuna kadar Katar ve İspanya'da da açılabileceğini, gelecek yıl ise yeni bir tema ile 10-15 farklı noktada sanatseverlerle buluşmayı planladıklarını duyurdu. Son olarak Hanönü, Mardin halkını sergiyi gezmeye davet ederek, etkinliğin adil bir dünya arayışına katkı sağlamasını temenni etti.

TARİHİ MİRASIN GÖLGESİNDE İLAHİ ADALETE YOLCULUK

Albayrak Grubu'ndan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"'Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi', yalnızca estetik değeri yüksek sanat eserlerini değil; aynı zamanda ilahi mesajları, tarihi dokuyu ve tefekkürü bir araya getirerek ziyaretçilerine çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Serginin ev sahibi olan Zinciriye Medresesi, 14. yüzyılda Artuklular döneminde inşa edilmiş, Mardin'in taş işçiliğiyle bezenmiş en nadide yapılarından biri.

"Mardin Kalesi'nin eteklerinde, Mezopotamya Ovası'na nazır bir konumda yer alan bu medrese; geçmişte ilim, irfan ve sanatın kalbinin attığı bir mekan olarak öne çıkmıştır. Bu yönüyle 'Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi' yalnızca bir sanat etkinliği değil; aynı zamanda bu coğrafyanın köklü ilim ve adalet geleneğine bir saygı duruşudur.

"Kur'an-ı Kerim'in adalet temalı ayetlerinden ilhamla hazırlanan bu özel koleksiyon, taş duvarlara yazılmış bir dua gibi mekanın ruhuna işlemiş; kadim medeniyetlerin izinde, kalem ile kelamın buluştuğu bir atmosfere dönüşmüştür."