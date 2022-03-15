Adana'yı 'Tiyatro Festivali' heyecanı sardı

ADANA (DHA) - ADANA'da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 23'üncü kez perdelerini açacak Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin biletleri, 19 Mart'tan itibaren satışa sunulacak.

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart'ta tiyatroseverlerle buluşacak. Festivalin tanıtım toplantısı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin'in katılımıyla yapıldı.

Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi ve Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek oyunların biletleri, 19 Mart'tan itibaren gişe ve internet portalından satın alınabilecek. Öte yandan, Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü de 27 Mart'ta sahibini bulacak.