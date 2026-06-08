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Adana'da öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi

Adana'da öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi
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Adana'da ortaokul öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları resimler sergide bir araya getirildi.

Adana'da ortaokul öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları resimler sergide bir araya getirildi.

Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda öğrencilerin çalışmalarından oluşan "Renkler ve Çizgilerle Hayaller Sergisi" açıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temalarını içeren eserlerin bulunduğu sergiye, okul müdürü Selçuk Cura, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul yönetimi, serginin hazırlanmasında emeği geçen görsel sanatlar öğretmeni Arif Naci Köneç ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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