Adana'da öğretmenlerden oluşan "Maarif Orkestrası" konser verdi
Adana Kalkınma Programı kapsamında öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası, Merkez Park Açık Hava Amfisi'nde sahne aldı. Konserde Anavarza Antik Kenti ve Kalesi'nde çekilen klip gösterimi yapıldı, ardından öğretmenler türküler seslendirdi. Vali, il milli eğitim müdürü ve çok sayıda davetli katıldı.
Adana Kalkınma Programı kapsamında öğretmenlerden oluşan "Maarif Orkestrası" Adana'da sahne aldı.
Merkez Park Açık Hava Amfisi'nde düzenlenen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, orkestra tarafından Anavarza Antik Kenti ile Anavarza Kalesi'nde çekimleri tamamlanan klibin gösterimi yapıldı.
Gösterimin ardından sahne alan öğretmenler, seslendirdikleri türkülerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, beğeni topladı.
Konsere, Adana Valisi Mustafa Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.