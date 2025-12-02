Haberler

Adana'da "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliği düzenlendi

Adana'da 'Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen 'Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et' etkinliğinde özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Etkinlik, engellilerin hayata tutunuşunu simgelerken, kent protokolü ile çeşitli gösteriler yapıldı.

Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliği gerçekleştirildi.

Gönüllü Anneler Topluluğunca, çeşitli kamu kurumlarının desteğiyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve aileleri kent protokolüyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, programda, etkinliğin, engellilerin hayata tutunuşunu simgeleyen güçlü bir ifade olduğunu söyledi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de üniversitenin kapısının herkese açık olduğunu belirterek anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından özel gereksinimli çocuklar, kent protokolü ve polislerle dans etti, çeşitli gösteriler sundu.

Etkinliğe, Vali Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, eski milli futbolcu Tanju Çolak ve kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Kültür Sanat
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.