Adana'da BİLSEM öğrencileri antik eserleri 16 çizimle yeniden yorumladı

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Adana'da Seyhan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, antik döneme ait tarihi eserleri kendi hayal güçleriyle yeniden yorumlayarak sanat çalışmalarına dönüştürdü.

"İki Zaman Arasında" projesi kapsamında Adana Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserlerden ilham alan öğrenciler, geçmişin kültürel mirasını bugünün sanat anlayışıyla buluşturdu.

Öğrenciler, imparator, çocuk ve aslan heykelleri ile figürlü mezar taşlarının da bulunduğu 16 eseri, kendi yorumlarıyla keçeli kalemlerle pleksi levhalara aktardı.

Proje kapsamında öğrencilerin yaptığı çizimlerin müzedeki tarihi eserlerle bütünleşecek şekilde mekana özgü sanat (site specific art) yöntemiyle sergilenmesi planlandı.

Bu kapsamda öğrencilerin hazırladığı 16 eser, 7-15 Kasım'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Çalışmayla müze, yeniden anlamlandırılan bir yer haline geliyor"

Proje koordinatörü görsel sanatlar öğretmeni Aysu Bilici Gökçeoğlu, AA muhabirine, öğrenciler tarafından yapılan çizimlerin müze ve tarihi eserlerle anlam kazandığını söyledi.

Her eserin ait olduğu dönemin izlerini taşıdığını belirten Gökçeoğlu, öğrencilerin ise bu eserlere bugünün gözünden bakarak kendi hayal güçleriyle farklı anlamlar oluşturduğunu ifade etti.

Gökçeoğlu, projeyle birbirinden farklı yorumların ortaya çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Öğrenci, bugünün gözüyle kendi zihin dünyasında ve hayal gücünü kullanarak arka plandaki eserle yeni bir anlam yaratıyor. Bu yeni anlamı yaratırken de önündeki şeffaf levhayı kullanıyor. O levha sayesinde esere müdahalede bulunurken aynı zamanda esere doğrudan müdahalede bulunmamış oluyor. Bu çalışmayla müze sadece izlenen bir yer değil, aynı zamanda hissedilen, yeniden kurgulanan ve anlamlandırılan bir yer haline geliyor."

Gökçeoğlu, öğrencilerin yaptığı yeni çalışmayla müzeyi ziyaret edenlere buradaki eserleri farklı bir gözle inceleme fırsatı da sunduklarını ifade etti.

Proje koordinatörü görsel sanatlar öğretmeni Çağnur Kararmaz da çalışmayla tarihi eserlerin daha fazla kişi tarafından fark edilmesini sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Defne Özbulat da projede yer aldığı için mutlu olduğunu anlattı.

Proje kapsamında yaptığı çizimle ilgili bilgi veren Özbulat, "Projem, Roma dönemine ait, Karataş'ta bulunan bir erkek heykeli. O heykeli köklerden doğmuş ve bulutların üstünde doğaya hükmeden bir adam olarak resmettim. İyi, kötü hayvanları ayırt etmeden onlara merhamet ve sevgi gösteriyor. Bu projeyi çizerken geçmişe gitmişim gibi hissettim ve o tarihi duyguyu yaşadım." ifadesini kullandı.

"Hayal dünyam gelişti"

Yaptıkları çalışma sayesinde antik dönem hakkında yeni bilgiler edindiğini vurgulayan Berat Tapış da "Resimde aslanın gladyatörle mücadelesini anlatmaya çalıştık. Hayal dünyam gelişti. Proje sayesinde eski dönemlerle ilgili bilgiler edindim. Bana çok şey kattı." dedi.

Buğra Şeref Topal ise proje sayesinde kalabalık bir ortamda çalışma deneyimi kazandığını kaydetti.

Kaynak: AA