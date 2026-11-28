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YAKUP SAĞLAM/MEHMET SANCAKZADE - Adana'da çocuk yaşlarda başlayan müzik tutkusunu çalıştığı motosiklet tamir atölyesinde sürdüren ve molalarında gitar çalan 18 yaşındaki Samet Şahin, konservatuvar eğitimi almayı hedefliyor.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Şahin'in müzik serüveni, 8 yıl önce akrabalarını ziyaret ettiği Mardin'de başladı.

Şahin'in müziğe ilgi duyduğunu fark eden akrabası, gence gitar hediye etti.

İnternetten izlediği videolarla gitar çalmayı öğrenen Şahin, zamanla kendisini geliştirdi.

Şahin, tamirci babasının isteğiyle Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümü'nde eğitim almaya başladı ancak daha sonra girdiği yetenek sınavını kazanarak Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi'ne geçiş yaptı.

Liseden bu yıl mezun olan Şahin, konservatuvara hazırlık sürecinde bazen babasının bazen de ağabeyinin motosiklet tamir atölyesinde çalışıyor.

Sanayide verdiği molalarda esnaf ve müşteriler için kırık gitarıyla şarkılar seslendiren genç, konservatuvar eğitimi almayı hedefliyor.

"Hem işimi hem de müziği bırakmadım"

Samet Şahin, AA muhabirine, müziği çok sevdiğini söyledi.

Gitarı çocuk yaşlarda eline aldığını belirten Şahin, "Gitarla şarkı söyleye söyleye müziğe olan tutkum daha çok arttı. İlk başlarda evde internetten videolar izleyerek çalmaya çalıştım. Ağabeyimin ve babamın dükkanına gelip çalışıyor, oradaki müşterilere kendimi dinletiyordum. Öyle öyle kendimi geliştirdim." dedi.

Şahin, liseye giderken iş hayatından kopmadığını ifade ederek, "9. sınıfı meslek lisesinin motor bölümünde okudum. Sonra müziğe ilgim var, kendimi biraz daha geliştireyim istedim. Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi'nde kontenjan açıldı, ben de başvurdum. Sınava girdim ve kazandım. Hem işimi hem de müziği bırakmadım. Kendimi her zaman iki alanda da geliştirmeye odaklandım." diye konuştu.

Şarkılarını dinleyen esnaf ve müşterilerden güzel tepkiler aldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Her şarkı söylediğimde o evrene girip o duyguları ve hisleri yaşıyorum. Buraya gelen müşteriler genelde şaşırıyor. Şarkı söylüyorum, onlara kamera tutturuyorum. Sosyal medyada beni 'sanayide şarkı söyleyen usta veya çocuk' diye tanıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor."

Ağabeyi Mehmet Şahin de kardeşinin atölyeyi gitarı ve sesiyle renklendirdiğini belirterek, "Müşterilerin yoğun olduğu zamanlarda eline gitarı alıp ortalığı şenlendiriyordu. Güzel yerlere gelmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA