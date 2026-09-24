Adana Altın Koza Film Festivali 'Plastiksiz Bir Dünya' temasıyla 210 filmi sunacak.

Adana'da bu yıl düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 210 film, 450 gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Çevre bilinci ve iklim krizi konularında farkındalık oluşturmak, suların mikroplastiklerle kirletilmesine ve ekosistemin tahribatına dikkati çekmek amacıyla bu yıl "Plastiksiz Bir Dünya" temasıyla düzenlenecek festival 26 Eylül-4 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Festival Genel Koordinatörü İsmail Timuçin, AA muhabirine, festivalle ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

"Yapay zeka alanında bu yıl bir başlık açtık"

Festivalde daha önceki yıllarda düzenledikleri yarışmaların yanı sıra ilk kez Ulusal Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'nın da yapılacağını belirten Timuçin, şöyle konuştu:

"Artık dünyanın bir gerçeği olan yapay zeka alanında da bu yıl bir başlık açtık. Yapay zekayla oluşturulan kısa filmler ilk defa bu yıl yarışmaya dahil olacak. Yapay zeka artık hem ulusal sinemada hem de öğrenci kısa filmlerinde kendini göstermeye başladı. Özellikle genç kuşakta bu alana çok ciddi bir yönelme var. Biz de bu alanı desteklemek amacıyla yarışmada bir bölüm açtık. Burada da filmler yarışacak."

Timuçin, festival kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girecek eserlere toplam 8 milyon 450 bin lira ödül dağıtılacağını ifade etti.

En iyi filme 4 milyon lira ödül verileceğini belirten Timuçin, festival kapsamındaki yarışmalara yoğun bir katılım olduğunu dile getirdi.

Timuçin, yarışmada yer alacak filmlerin yönetmenlerinin, yazarlarının ve oyuncularının festivale katılmasını beklediklerini ifade etti.

"Mottomuzu 'Plastiksiz Bir Dünya' olarak belirledik"

Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan da festivalin 33'üncüsünü düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Festivalin açılışının 26 Eylül Cumartesi günü Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni ile yapılacağını anlatan Orhan, programda oyuncu Suna Selen, senarist ve oyuncu Macit Koper ile yapımcı Aydın Sayman'a ödüllerinin verileceğini dile getirdi.

Orhan, festival kapsamında sinema kenti olan Adana'nın tüm ilçelerinde film gösterimlerinin yapılacağını da belirterek, şöyle devam etti:

"40'a yakın mahallede ve kurduğumuz 5 yazlık sinemayla 1960'lı, 1970'li ve 1980'li yılları tekrar Adana'da canlandırmaya çalışıyoruz. Festival çok dinamik bir yapı. 58 yıllık geçmişinde 33. kez gerçekleştiriyoruz ama her yıl bir motto belirliyoruz. Bu yıl Akdeniz kıyılarındaki plastik atık miktarını hepimiz çok yakından gördük. Mikroplastiklerin artışı artık suları ve su canlılarının yaşamını tehdit eder hale geldi. Bununla ilgili mottomuzu 'Plastiksiz Bir Dünya' olarak belirledik."

Orhan, festival kapsamında bu yıl 210 filmin sinemaseverlerle buluşacağını ifade etti.

Festivalde toplam 450 gösterimin yapılacağını anlatan Orhan, "Bu yıl salonlarda 40 bin izleyiciyi ağırlamayı hedefliyoruz. Yazlık sinemalarda da 150 bin kişiye ulaşmayı düşünüyoruz. Onlarca etkinliğimiz ve söyleşimiz olacak." dedi.

Son yıllarda iklim krizi ve sürdürülebilirlik konularını festivalin ana temalarından biri haline getirdiklerine işaret eden Orhan, etkinlikler kapsamında dezavantajlı bölgelerde eğitim gören ve sinemayla buluşturulacak 5 bin öğrencinin her biri için fidan dikileceğini dile getirdi.

Orhan, festival kapsamında düzenleyecekleri söyleşi ve sergilerle bu yıl vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'ı anacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA