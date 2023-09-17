Adana Altın Koza Film Festivali'nde Şarkıcılar Konser Verdi

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Balsu, Tuğçe Yılmaz ve Koray Diker'in konser verdiği bildirildi. Konserde sevilen şarkılar seslendirilirken, katılımcılar cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da şarkıcılara plaket takdim etti.