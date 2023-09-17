Adana Altın Koza Film Festivali'nde Şarkıcılar Konser Verdi
30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Balsu, Tuğçe Yılmaz ve Koray Diker'in konser verdiği bildirildi. Konserde sevilen şarkılar seslendirilirken, katılımcılar cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da şarkıcılara plaket takdim etti.
30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında şarkıcılar Balsu, Tuğçe Yılmaz ve Koray Diker konser verdi.
Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölü üzerinde kurulan platformda Balsu, Yılmaz ve Diker, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere katılanlar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şarkıcılara plaket takdim etti.
Kaynak: AA / Kültür Sanat