Acıpayam'da binlerce kişi anma programında buluştu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen kapsamlı program, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Mehteran konserinden Yörük kültürü canlandırmalarına, fidan dağıtımından kan bağışına kadar pek çok etkinliğin yer aldığı programda Çanakkale ruhu yeniden yaşatıldı.

Acıpayam, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Acıpayam Yörükler Derneği öncülüğünde, eski Hükümet Konağı meydanında düzenlenen etkinlikler gün boyu sürdü. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği program, hem duygusal anlara hem de renkli görüntülere sahne oldu. Öğle saatlerinde mehter takımının görkemli konseriyle başlayan programda, seslendirilen marşlar katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Meydanda kurulan tematik alanlarda ise Yörük kültürüne dair geleneksel izler sergilendi. Deve, at ve eşeklerle yapılan canlandırmalar, geleneksel yaşam kültürünü günümüze taşırken, özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekti. Anma programı sadece kültürel etkinliklerle sınırlı kalmayıp sosyal sorumluluk projeleriyle de desteklendi. Orman Müdürlüğü tarafından etkinlik alanında vatandaşlara binlerce ücretsiz fidan dağıtımı yapılarak doğa sevgisine dikkat çekildi. Türk Kızılayı tarafından kurulan stantta gönüllü vatandaşlar kan bağışında bulunarak örnek bir dayanışma sergiledi.

Programın manevi atmosferi, okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile zirveye ulaştı. Aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden kahraman gaziler için Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Katılımcıların hep birlikte el açtığı anma programı, milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. Günün anısına düzenlenen etkinlikler, Acıpayam'da Çanakkale Zaferi'nin aslına uygun bir hürmet ve coşkuyla anılmasını sağladı.

"Geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşıma sorumluluğumuzun bir göstergesidir"

Anma etkinliğinde oluşan birlik ve beraberlik tablosunun millet olarak güçlü bir bağa sahip olunduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Acıpayam Yörükler Derneği Başkanı Ayşe Özentürk, "Bu program sadece bir anma değil; geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşıma sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi unutmamak ve onların emanetine sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bugün burada oluşan birlik ve beraberlik tablosu, milletimizin ne kadar güçlü bir bağa sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Davetimize icabet ederek uzaktan yakından programımıza katılmak için ilçemize gelen herkese çok teşekkür ediyorum, inşallah gelecek yıllarda da bu anma etkinliğimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm dernek üyelerime, hayır yemeğinin hazırlanmasında katkı sunan tüm hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyorum. El birliği ile hem Yörük kültürümüzü yaşattık. Hem de aziz şehitlerimizi saygı ve dualarla bir kez daha yad ettik. Mekanları cennet olsun. Onları hiçbir zaman unutmayacağız " dedi.

Gün boyunca devam eden etkinlikler kapsamında vatandaşlara 10 bin kişilik yemek ikramı da yapıldı. İkram alanında, paylaşma ve dayanışma kültürü ön plana çıktı. Acıpayam'da düzenlenen bu kapsamlı anma programı, Çanakkale ruhunun yalnızca tarih sayfalarında değil, toplumun ortak hafızasında ve günlük yaşamında da canlı tutulduğunu bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik, farklı kesimlerden insanları bir araya getirerek milli birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı