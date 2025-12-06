Erzincan'da sağlık çalışanı çift ambulansla zorlu vakalara birlikte koşuyor

Erzincan'da 112 Acil Sağlık hizmetlerinde tanıştıktan bir süre sonra hayatını birleştiren sağlık çalışanı Samet ve Kader Doğan çifti, aynı ambulansta hasta ve yaralıların yardımına koşuyor.

Kentte 4 yıl önce birlikte çalıştıkları 112 Acil Ambulans hizmetlerinde tanışan ve 2 yıl önce evlenen Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Samet Doğan ile acil tıp teknisyeni Kader Doğan, 1 yıldır birlikte çalıştıkları 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda mesai yapıyor.

Hem iş hem hayat arkadaşı olan Doğan çifti, zamanla yarışarak hayat kurtarıyor.

"Bu zorlu mücadele tanıştık ve evlendik"

Kader Doğan, AA muhabirine, karı koca olmanın avantajını iş hayatına da yansıttıklarını söyledi.

Eşiyle mesleklerini severek yaptıklarına işaret eden Doğan, "24 saatlik mesai sürecinde eşimle çalışıyoruz. Eşimle çalışmak benim açımdan kolaylık sağlıyor. Hem güven veriyor hem de vakalara müdahale sırasında gözümüzden birbirimizi anlayarak hızlı refleks gösterebiliyoruz. Eşimle hem hayatımızı hem de işimizi paylaşıyoruz. Bu zorlu mücadele tanıştık ve evlendik. Onunla çalışmak güzel." diye konuştu.

Tek amaçlarının hastalara hızlı şekilde ulaşarak müdahale etmek olduğunu vurgulayan Doğan, "Olay yerine vardığımızda bazı hasta yakınları acil oldukları için bazen bizim müdahalemizi zorlaştırıyor. Buradan vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bizim işlerimizi kolaylaştırmaları ve yardımcı olmaları. Bizim zaten oradaki tek amacımızı hastaya müdahale etmek ve kurtarmak." dedi.

Kurtardıkları hastaların kendilerine teşekkür için geri döndüğünde çok mutlu olduklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Onların yüzündeki o tebessümü gördüğümüzde yorgunluğumuzu unutuyoruz. Vatandaşların fermuar sistemini kullanarak bize yol açmalarını çok önemsiyoruz. Bu, vakalara daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Asılsız ihbarlarımız çok fazla oluyor. Bunlara vatandaşlarımız dikkat ederse çok iyi olur. Asılsız ihbarlar yüzünden asıl vakalara ulaşmamız gecikebiliyor."

"Ekip arkadaşıydık, daha sonra hayat arkadaşı olduk"

Samet Doğan da eşiyle 4 yıl birlikte çalıştıklarını belirterek, "Tanıştığımızda önce ekip arkadaşıydık, daha sonra hayat arkadaşı olduk. İki yıldır da evliyiz." diye konuştu.

Zorlu şartlarda çalıştıklarını kaydeden Doğan, "Gece gündüz, hava şartları fark etmeden 24 saat esasına göre hastaların yardımına koşup hizmet veriyoruz. Eşimle çalışmak gayet güzel hem evde hem iş yerinde beraberiz. Bu, çıktığımız vakalara da iletişim anlamında kolaylık oluyor. Birbirimizi bakarak anlayabiliyoruz."

Vatandaşlara "fermuar sistemi ile yol vermeleri" çağrısı

İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Dr. Ahmet Ay ise istasyon ve komuta merkezinde çalışan personelin vatandaşların sağlık hizmetlerini karşılamak için büyük bir özveri ile çalıştıklarını anlattı.

Başhekimlik olarak zaman zaman vatandaşlara farkındalık ve bilinç düzeylerini artırmak için eğitim verdiklerini kaydeden Ay, "Acil sağlık hizmetlerinden talebi olan vatandaşların bu hizmeti düzgün ve seri bir şekilde almaları onların işbirliği ile mümkündür. Bu amaçla trafikte tepe lambaları açık, sirenleri çalışır halde olan ambulanslara fermuar sistemi ile yol vermelerini, olay yerinde bulunan vatandaşların sağlık çalışanlarına yardımcı olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.