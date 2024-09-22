Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi Avrupa Miras Günleri'nde Ziyaretçilerini Ağırladı

Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, "Avrupa Miras Günleri-Ankara" kapsamında gezilen rotaların arasında yer aldı.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor.

Subay yetiştirmek amacıyla 1920-1923 yıllarında eğitim veren ve 20 Ocak 2024'te müze olarak kapılarını açan Abidin Paşa Köşkü'nde Kurtuluş Savaşı tarihinin önemli noktaları ziyaretçilere aktarılıyor.

Abidinpaşa Köşkü, 1886-1894 yıllarında vali olarak bulunduğu Ankara'nın imarında önemli hizmetler veren Abidin Paşa tarafından yaptırıldı.

İstanbul'un 1920'de işgalinin ardından Ankara'ya gelen Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerine Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle tahsis edilen köşk, 1 Temmuz 1920'de resmi adıyla "Sınıf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak Milli Mücadele Dönemi'nin kritik aşamalarında orduya subay yetiştirmek üzere hizmete girdi. Açılış törenine Mustafa Kemal Paşa ile Fevzi Çakmak, Refet Bele ve Kazım İnanç paşalarla bazı milletvekilleri katıldı.

"Sınıf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı"nda eğitim alan subaylar, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'a katıldı ve büyük çoğunluğu şehit oldu.

Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Harbiyelilerin anıları ile Milli Mücadele öğreniliyor

Müze sorumlusu Çağdaş Karaahmet, AA muhabirine, kapılarını 9 ay önce açtıklarını, ilginin çok olduğunu, ziyaretçilere müze uzmanları Can Hergül, Büşra Akbaş ile rehberlik yaptıklarını söyledi.

1920'de "Sınıf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı", 1923'te ise "Mektebi Harbiye" ismiyle subay eğitimlerinin verildiği bu köşkten mezun olan bin 500 subayın cephelere sevk edildiğini anlatan Karaahmet, "Mektebi Harbiye"nin 17 Eylül 1923'te İstanbul Pangaltı'ya taşınmasıyla farklı alanlarda hizmete devam eden köşkün, Çankaya Belediyesince satın alınmasının ardından bu yıl müzeye dönüştürüldüğünü dile getirdi.

İki katlı müzede misafirlere Milli Mücadele'ye ilişkin bilgilerin yansıtılması için interaktif duvarların oluşturulduğunu, yapay zekadan da faydalanıldığını belirten Karaahmet, müzede çocukların da düşünüldüğünü, tarih ve harita bilgisinin öğretilmesi amacıyla özel oda hazırlandığını söyledi.

Çağdaş Karaahmet, müzede Milli Mücadele sürecinin temel taşı kongrelerde alınan kararların orijinal metinlerinin, harbiyeliler odasında eğitim gören subaylara ilişkin ayrıntılı bilgilerin de bulunduğunu kaydetti.

"Atatürk'ün yapay zekayla canlandırılışı olağanüstüydü"

Karaahmet, Milli Mücadele kahramanlarının fotoğraflarının yer aldığı aynalı oda ile Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahlardan örneklerin bulunduğu müzede misafirlerin Atatürk'ün yapay zekayla oluşturulan videosunu izleyebilme şansı bulduklarını belirtti.

Müzeyi ziyaret eden Şükriye Kılıç da Abidin Paşa Köşkü'nün dijital müzelerin önemli bir örneği olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyeti bize bırakan, Cumhuriyetimize hizmet eden kahramanları görmek, özellikle Atatürk'ün yapay zekayla canlandırılışı olağanüstüydü. Çok duygulandım." dedi.

Müze, pazartesi günleri hariç 10.00-16.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.