99 Yaşındaki İzmirli Yaşlılar, Atatürk'ü Unutmuyor

Güncelleme:
İzmir'de yaşayan 99 yaşındaki Halil İbrahim İnan, Abdurrahman Başaran ve Melahat Olcay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım gününü ve ona dair anılarını unutamadıklarını anlattı. Atatürk'ün Türk halkı üzerindeki etkisinden bahseden yaşlılar, o günü her yıl özlemle anan Türk milletinin duygularını paylaştı.

İzmir'de yaşayan 99 yaşındaki Halil İbrahim İnan, Abdurrahman Başaran ve Melahat Olcay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 87 yıl önceki 10 Kasım gününü unutamıyor.

İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 4 çocuk babası Halil İbrahim İnan, AA muhabirine, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesi'nde dünyaya geldiğini söyledi.

Babasını bir yaşında kaybettiğini ve kendisini annesinin büyüttüğünü anlatan İnan, ilkokul yıllarında Atatürk'ü görmek için arkadaşıyla köydeki tren istasyonuna gittiklerini, burada çıkıp kendilerine el sallayan kişinin Atatürk olduğunun söylendiğini anlattı.

Atatürk'ün köyden geçeceğini duyunca büyük bir heyecan yaşadığını vurgulayan İnan, "Köylüler, 'Atatürk İzmir'e geliyor.' diye bir mesaj aldı. Bütün halk demir yoluna çıktık. 'Atatürk geçiyor.' dediler. Eller sallanıyor, tren de yavaş yavaş geçiyor. Çoluk çocuk 'Atatürk' diye bağırıyor. Hepimiz bağırıyoruz. O kadar görebildik. İzmir'e geçiyormuş." diye konuştu.

"35 haneli köy ağlıyordu"

Atatürk ile tanışmayı çok istediğini ancak bu isteğinin gerçekleşemediğini belirten İnan, çocukları ve torunlarına da hep Gazi Mustafa Kemal'i anlattığını söyledi.

Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım gününü unutamadığını dile getiren İnan, "Yalnız büyüdüm, yetimdim. O gün annem ağlıyor. 'Ne oldu diye sordum?' 'Babamız öldü, Atatürk öldü' dedi. 35 haneli köy ağlıyordu." ifadesini kullandı.

"Tek biz değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti ağladı"

Turgutlu'da dünyaya gelen ve Halil İbrahim İnan ile aynı huzurevinde oda arkadaşı olan 7 çocuk babası 99 yaşındaki Abdurrahman Başaran ise Atatürk'ü göremese de onun öldüğü 10 Kasım 1938 tarihini gözyaşları içinde anlattı.

Başaran, Atatürk öldüğünde 4. sınıfta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz o gün bizi sıraya soktu. 'Atamız vefat etti' dediler. Tabi duygulandık, hepimiz ağladık. Tek biz değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti ağladı. Atamızın öldüğünü bildirdiler. Bu, bizde çok büyük ızdırap oluşturdu."

Başaran, okuldan eve gittiğinde anne ve babasının da ağladığını gördüğünü, yıllardır her 10 Kasım'da tarif edilmez bir acı yaşadığını dile getirdi.

Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük zorluklarla kurduğunu anlatan Başaran, "Bizleri güzel yollara teşvik etti. Güzel kanunlar çıkardı. Böyle adam bir daha dünyaya gelmez." diye konuştu.

Buca Huzurevi'nde kalan 99 yaşındaki Melahat Olcay da Atatürk'ün Türk kadınına çok önemli haklar verdiğini, bir kadın olarak onu her zaman minnetle andığını söyledi.

Atatürk öldüğünde ilkokulda olduğunu dile getiren Olcay, o gün arkadaşlarıyla ağladığını ve Ata'ya olan özleminin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Kültür Sanat
