9'uncu Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Funda Arar Konseriyle Sona Erdi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 9'uncu Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali, Funda Arar konseri ile tamamlanarak yerel kültürü ve ürünleri tanıttı.

HATAY'da düzenlenen 9'uncu Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Funda Arar konseri ile sona erdi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali, Funda Arar konseriyle tamamlandı. İki gün süren festival kapsamında Kolpa grubu ve Burçin Birben sahne alırken, festivalin son gününde Ayna grubu ve Funda Arar sahneye çıktı. Arar, en sevilen şarkılarını Altınözülüler için seslendirdi.

Festival boyunca yöresel zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin yanı sıra gastronomi etkinlikleri de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
