9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de

Adana'da 10-12 Ekim'de düzenlenecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde kebaptan taş kadayıfa, içli köfteden şalgama kadar birçok coğrafi işaret tescilli yiyecek ve içecek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Valilik tarafından Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak.

Bu yıl "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla hazırlanan festivalde, kentin öne çıkan gastronomi lezzetleri tanıtılacak.

Festivalin ziyaretçileri, parkta kurulacak stantlarda aralarında Adana kebabı, taş kadayıf, içli köfte, şalgam ve şırdan gibi coğrafi işaretle tescillenen ürünlerin de olduğu birçok yiyecek ve içeceği tatma imkanı bulacak.

Şeflerin katılacağı etkinliklerle renklenecek festivalde, yemek yarışmaları ile gıda güvenliği, tarım politikaları ve gastronomik miras konularının ele alınacağı paneller düzenlenecek.

"Festivale gelecek vatandaşlarımızın yerlerini ayırtmasında fayda var"

Vali Yavuz Selim Köşger AA muhabirine, festivalin Adana mutfağının dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Etkinliklerin yapılacağı Merkez Park'ta stant ve altyapı hazırlıklarının sürdüğünü belirten Köşger, 26 Eylül'de İstanbul'da festivalin tanıtım toplantısını yapacaklarını anlattı.

Köşger, önceki yıllarda festival dolayısıyla kentteki otellerin dolduğunu dikkati çekerek, "Festivale gelecek vatandaşlarımızın yerlerini ayırtmasında fayda var çünkü son günlerde şehir merkezindeki otellerde yer kalmayabiliyor." dedi.

Festivale geçen yıl 835 bin kişinin katıldığını anımsatan Köşger, "Bu yıl katılımcı sayısında geçen seneyi aşacağımızı tahmin ediyoruz. Her zaman 1 milyonu aşma hedefimiz var. İnşallah bu sene aşarız." diye konuştu.

Köşger, festivale bu yıl kadın kooperatiflerinin de katılacağını bildirdi.

"Semerkant'ta inşallah Adana'nın 'Gastronomi Şehri' ünvanı tescillenmiş olacak"

Adana'nın, UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için yapılan başvurunun nihai kararının 30 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek toplantıda açıklanacağını dile getiren Köşger, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yıl festivali, çok daha görkemli ve standartları yüksek şekilde gerçekleştireceğiz. 30 Ekim'de Semerkant'ta yapılacak toplantıda inşallah Adana'nın 'Gastronomi Şehri' ünvanı tescillenmiş olacak. Onun arifesinde gerçekleştireceğimiz 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu anlamda da önem ifade ediyor. Dolayısıyla tüm dünyaya Adana'nın 'Gastronomi Şehri' ünvanını hakkıyla kazandığını göstereceğiz inşallah."