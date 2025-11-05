Haberler

88 Yaşında Okuma Yazma Öğrenen Emine Genç, Kitap Fuarı'nın Onur Konuğu Oldu

88 Yaşında Okuma Yazma Öğrenen Emine Genç, Kitap Fuarı'nın Onur Konuğu Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nda onur konuğu olarak davet edildi. Başkan Sami Er, Emine Genç'in azmi ve kararlılığı ile herkese örnek olduğunu belirtti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nın onur konuğu oldu.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor.

Fuara özel olarak davet edilen Emine Genç, protokol üyeleriyle birlikte alanı gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuar alanında yaptığı konuşmada, ilerlemiş yaşına rağmen okuma yazma öğrenen 88 yaşındaki Emine Genç'i onur konuğu olarak davet ettiklerini söyledi.

Genç'in herkese örnek olacağını belirten Er, "Azmin, kararlılığın ne olduğunu bilsinler. Teyzem gurur kaynağı. Topluma örnek olacak, okuma yazma öğreten hocamı da tebrik ediyorum. Azmin, kararlılığın önünde hiçbir şeyin durmayacağını görmek lazım." diye konuştu.

Emine Genç ise eşinin okuma yazma öğrenemeyeceğini söylemesi üzerine inat ettiğini belirterek, "Sürgü İlkokulu Müdür Yardımcısı Zeynep Atamer'den okuma yazmayı öğrendim. Bana sabırla ilgi gösterdi, biz okumaya devam ettik, bana destek oldu. Kur'an-ı 60 yaşında, okuma yazmayı da 88 yaşında öğrendim. Okumaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı

Zeynep Atamer de "Okuma yazmada rehberlik ettiğim için ben de çok mutluyum. Bir harf bizim için bir ay sürdü diyebiliriz. Neredeyse bir buçuk yılda öğrendi. Zor oldu, uzun oldu ama vazgeçmedi." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Kültür Sanat
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.