Bilecik'te "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KYK'nın düzenlediği 'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' kapsamında 81 ilden gelen öğrenciler, Bilecik ve Söğüt'te tarihi mekanları ziyaret etti. Ertuğrul Gazi Türbesi, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Tarih Şeridi gezildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" kapsamında Bilecik'e gelen öğrenciler, Bilecik ve Söğüt ilçesinde tarihi mekanları ziyaret etti.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğrenciler gezi kapsamında ilk olarak Söğüt ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin kabrini ziyaret etti. Ertuğrul Gazi Türbesi'nde mehteran gösterisi ve saygı nöbeti değişimini izleyen öğrenciler, Hamidiye Külliyesi ve Kuyulu Mescid'i ziyaretinin ardından atlı okçuluk gösterisini izledi.

Küre köyünde Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesi ziyaret eden öğrenciler daha sonra Bilecik'e geçti. Burada Osman Bey'in kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesi ile Osmanlı Tarih Şeridi'ni gezdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile birlikte Şeyh Edebali Külliyesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gençlerin tarih bilinciyle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, anlamlı programın gençlerin medeniyet birikimini yerinde görmeleri ve ecdadın izlerini yakından tanımaları açısından kıymetli olduğunu ifade etti.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında da Pelitözü Gölpark'ta İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile Demir, öğrencilerle gençlik ateşi yaktı.

