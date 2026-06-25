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Göğceli Camii UNESCO yolunda

Göğceli Camii UNESCO yolunda
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 12. asırda çivisiz çantı tekniğiyle inşa edilen Göğceli Camii'nde kapsamlı restorasyon çalışmaları başlatıldı. 550 gün sürecek çalışmaların ardından caminin UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ne teklif edilmesi planlanıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 12. asırda inşa edilen, Karadeniz Bölgesi'nin nadir ahşap mimari eserlerinden Göğceli Camii'nde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çivisiz çantı tekniğiyle yapılan tarihi yapının, çalışmaların tamamlanmasının ardından UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ne teklif edilmesi planlanıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yer alan ve yaklaşık 800 yılı aşkın geçmişiyle dikkat çeken Göğceli Camii için kapsamlı restorasyon süreci başladı. Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi tamamlanan çalışma ile tarihi yapının özgün mimari özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Restorasyon kapsamında caminin özgün çatı örtüsü, tavan iç döşemesi ve ahşap yüzeyleri aslına uygun şekilde yenilenecek. Statik sorunları bulunan yapının, onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

550 günde tamamlanacak

550 günlük iş bitim süresi bulunan projede; ahşap yüzeylere koruyucu malzeme uygulanacak, haşerelere karşı ilaçlama yapılacak, elektrik tesisatı yenilenecek ve yapıya jeneratör sistemi kurulacak. Yangın güvenliği için saha tipi yangın dolapları yerleştirilecek, caminin iç taban döşemesi de tarihi dokusuna uygun biçimde restore edilecek.

UNESCO listesine teklif edilmesi planlanıyor

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Göğceli Camii'nin hem mimari özgünlüğünün korunması hem de uluslararası kültürel miras niteliğinin güçlendirilmesi amaçlanırken, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, tarihi yapının UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi planlanıyor.

1206 yılında Selçuklu döneminde inşa edilen Göğceli Camii, çivi kullanılmadan uygulanan "çantı tekniği", minaresinin bulunmaması ve tamamen ahşap mimarisiyle bölgedeki önemli kültürel miras örnekleri arasında yer alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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