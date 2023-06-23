8. Geleneksel Ayvalık Deniz, Kum, Güneş ve Halk Dansları Festivali Sona Erdi

Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen 'Geleneksel Ayvalık Deniz, Kum, Güneş ve Halk Dansları Festivali' sona erdi. Festivale; Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Moldova, Hindistan ve Türkiye'den toplam 15 halk dansları topluluğuyla 750 dansçı katıldı.

Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen 'Geleneksel Ayvalık Deniz, Kum, Güneş ve Halk Dansları Festivali' sona erdi.

Ayvalık Belediyesi'nin 20-22 Haziran 2023 tarihleri arasında Altınova ve Armutçuk Sahil'de düzenlediği 8. Geleneksel Ayvalık Deniz, Kum, Güneş ve Halk Dansları Festivali tamamlandı. Festivale; Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Moldova, Hindistan ve Türkiye'den toplam 15 halk dansları topluluğuyla 750 dansçı katıldı.