Anılarını ahşap sanatıyla şekillendiriyor

Ankara'da Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı'nda ahşap kaplama ve heykel sanatıyla üretim yapan 79 yaşındaki Nevzat Özbay, yaşamı boyunca edindiği deneyimleri eserlerine yansıtarak sanat yolculuğunu sürdürüyor.

Çocuk yaşlarda başladığı meslek hayatından cezaevi yıllarına, sağlık sorunlarından yeniden üretmeye uzanan yaşam hikayesini AA muhabirine anlatan Özbay, hayal gücünü ahşapla buluşturarak ortaya koyduğu çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Sanatını "el, beyin ve vicdan" birlikteliği üzerine kurduğunu dile getiren Özbay, 12 Eylül 1980 darbe sürecine karşı duruşu nedeniyle bir süre kaçak yaşadığını, 1984'te tutuklandığını ve cezaevinde gördüğü işkenceler sonucu ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Cezaevi sürecinde kol eklemlerinde rahatsızlıklar oluştuğunu ve bir dönem kollarını kullanamaz hale geldiğini aktaran Özbay, doktorların iyileşme umudu vermemesine rağmen ahşap kaplama ve heykel sanatıyla yeniden sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Çocukluk yıllarından itibaren pek çok zorlu koşulda çalıştığını anlatan Özbay, ortaokul döneminde köyde tarım yaptığını, lise yıllarında ise Kayseri Lisesi'nde eğitim görürken Erkek Endüstri Ağaç İşleri Atölyesi'nde mesleki çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Özbay, gündüz atölyede çalıştığını, öğleden sonra ve geceleri ise farklı işlerde emek vererek geçimini sağladığını kaydetti.

– "Benim ustalıklarım çocukluğumdan beri birikerek geldi"

Kırsal yaşamın insanın yeteneklerini ortaya çıkardığını vurgulayan Özbay, "Bütün ihtiyaçlarını kendin karşılarsın. Baltana sap takarsın, keserle yontarsın, kırılanı onarırsın. O ortam insanın becerisini geliştirir. Benim ustalıklarım da çocukluğumdan beri birikerek geldi." dedi.

Kafkas kökenli olduğunu belirten Özbay, çocukluk yıllarında kendisine hediye edilen atın kurtlar tarafından kovalanarak uçurumdan düşmesinin hayatında derin izler bıraktığını anlattı. Bu olayın kendisinde güçlü bir mücadele ve direnç duygusu oluşturduğunu dile getirdi.

Özbay, Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü eseri "Guernica"yı 19 ay boyunca ahşap üzerine işleyerek ortaya koyduğu çalışmayı "ustalık eseri" olarak nitelendirdi.

– "Sanat halk içindir"

Sanata bakış açısını da paylaşan Özbay, "Sanat sanat içindir" anlayışına hiçbir zaman yakın olmadığını belirtti. Özbay, "Ben sanatın halk, hukuk, adalet ve dürüstlük için yapılması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cezaevi yıllarında da üretmeyi sürdürdüğünü aktaran Özbay, sanat sayesinde yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorlukları aşabildiğini söyledi.

Ankara'daki evinin bir odasını atölyeye dönüştürdüğünü ve burada yeniden üretmeye başladığını ifade eden Özbay, sanatla hayata tutunduğunu belirtti.

Özbay, Ulucanlar Cezaevi'nde 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın yakın arkadaşları olduğunu da bildirdi.