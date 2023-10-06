7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali"nin açılışı kapsamında mangal ateşi yakıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, şefler ve diğer davetliler Merkez Park'ta yapılan festivalin kortej yürüyüşüne katıldı.

Kortej yürüyüşüne katılanlar bando eşliğinde tören alanına geçti.

Köşger, burada yaptığı konuşmada, 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin, Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelmesi ve Cumhuriyet'e ithafen yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çukurova'nın, çeşitli medeniyetlerin kurulduğu önemli bir merkez olduğunu hatırlatan Köşger, bölgede düzenlenen festivalin de binlerce yıllık medeniyetin göstergesi olduğunu ifade etti.

Vali Köşger, depremin ardından festivalin yapılıp yapılmaması yönünde tereddüt oluştuğunu aktararak şöyle devam etti:

"Ben asla tereddütte yer olmadığını, hayatın devam etmekte olduğunu belirttim. Biz Türklerin, her zaman düştüğümüz yerden kalkmasını bilen bir millet olduğumuzu herkese göstermemiz gerektiğini, en başta da Adanalıların onu yapması gerektiğini söyledim. Arkadaşlarımız hemen çalışmalara başladı. Bir ay içinde bu güzel muntazam, muazzam organizasyon ortaya çıktı. Bu muazzam organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum. Adana lezzetini dünyaya tanıtmak için, Türkiye'ye tanıtmak için hepsi seferber oldular, alın teri akıttılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu bölgenin turizmini lezzet odaklı olarak yeniden bütünleşip bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bunu yapmak için de Adana'nın çoktan hak ettiği gastronomi şehri unvanını alması lazım. Adana'nın bütün sokaklarında lezzet sunuluyor ama bunun adını koymak lazım. Adana'nın gastronomi şehri olması lazım. Bunu inşallah birlikte başaracağız. Adını koyacağız ve Allah'ın izniyle Adana'yı gastronomi şehri yapacağız. Hep beraber yapacağız ve Adana'yı hak ettiği yere taşıyacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bir yıldır heyecanla beklenen festivalin bugün başlamasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Festivalin ilk gününde yoğun katılımın yaşandığını kaydeden Karalar, şunları söyledi:

"Ekim ayı Cumhuriyet'in ilan edildiği aydır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yedi düveli ülkeden uzaklaştırdıktan sonra Cumhuriyet'in kurulduğu aydır. Dolayısıyla ekim ayı her Türk vatandaşı için son derece önemlidir. Onun için bir kez daha Cumhuriyet'i kutluyorum. Depremden sonra festivalin bugünlere denk gelmesi de esnaf için de çok anlamlıdır. Hem pandemi hem deprem esnafları çok geriletmiş, mağdur etmişti. Bir sürü esnaf neredeyse iflas eder hale gelmişti. Esnaf, kayıplarının tamamını üç günde burada karşılayacak, belki bir yıllık kirasını da çıkaracaktır. Hayırlı olsun esnafa ve biz hep yanınızdayız."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, birlikte mangal ateşini yaktı.