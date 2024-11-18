Üye Girişi
Haberler

7. Şanlıurfa Kitap Fuarı Açıldı

7. Şanlıurfa Kitap Fuarı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Şanlıurfa Kitap Fuarı, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın katılımıyla açıldı. Fuar, 100 yayınevi ve 55 ulusal yazarın yanında 90 yerel yazarı da ağırlıyor ve 24 Kasım'a kadar devam edecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Şanlıurfa Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış törenindeki konuşmasında, Şanlıurfa'nın ilim ve sanat şehri olduğunu belirterek, birçok şair ve yazarın da bu şehirden çıktığını söyledi.

Kentte edebiyata, kitaba, okumaya dair güzel işler peşinde olduklarını ifade eden Gülpınar, "Bizim medeniyetimiz kitap ve söz medeniyetidir. Madem ki Türkiye'nin en genç nüfusuna sahibiz, o zaman okumanın önemini daha çok vurgulamamız lazım. Okumanın gençler için ne kadar faydalı olduğunu her fırsatta dile getirmemiz lazım. Burada dikkatin daima eğitimde, bilimde ve kitapta olmasını istiyoruz." dedi.

Fuar aracılığıyla kitap dünyasının önemli isimleriyle eserlerini okurlarla buluşturduklarını aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:

"100 yayınevi ve 55 ulusal yazarın yanı sıra 90 yerel yazarımızı da burada ağırlıyoruz. Kitap, insanı aydınlatan ve geliştiren en büyük dosttur. Kitaplar bize yeni dünyalar tanıtır, farklı bakış açıları kazandırır, bilgi ve hayal gücünüzü zenginleştirir. Kitap okuyan bir insan, dünyayı daha derinlikli, daha geniş bir perspektiften görebilir. Unutmayın ki bilgi ve birikimle donanmış bir gençlik, ülkemizin gelecekteki en sağlam teminatıdır. Okuyarak, öğrenerek, sorgulayarak büyüyen bir gençlik, tefekkür eden bir gençlik, yarınların güçlü Türkiye'sini inşa edecektir."

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından gezilen fuara, Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

Fuar, 24 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Kültür Sanat
Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı

Mahkeme başkanının isteği tartışma çıkardı

 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti

Olaylı kongre partiyi karıştırdı! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti
Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

Kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 19 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri! Cemal Enginyurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Enginyurt'un siyasi kariyeri… Salih Uzun istifa mı etti? Salih Uzun neden istifa etti? Cemal Enginyurt istifa mi etti, neden istifa etti? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.