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Sakarya Kültür Festivali Roman Buluşmasıyla Kapandı

Sakarya Kültür Festivali Roman Buluşmasıyla Kapandı
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Sakarya'da 7 gün süren 3. Geleneksel Kültür Festivali, Millet Bahçesi'nde düzenlenen Roman Kültür Buluşması ve konseriyle tamamlandı. Festivalde yöresel kültürler, lezzetler ve dans gösterileri tanıtıldı.

Sakarya'da düzenlenen 3. Geleneksel Sakarya Kültür Festivali, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. 7 gün süren organizasyon, Roman Kültür Buluşması ve konseriyle tamamlandı.

Festival kapsamında Yerel Kültür, Rumeli-Balkan, Karadeniz, Kafkas, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Roman kültürlerine ait stantlar kuruldu. Bir hafta boyunca süren etkinliklerde yöresel kültürler ile lezzetler tanıtılırken, sahnede müzik ve dans gösterileri sunuldu. Etkinliğin son gününde gerçekleştirilen Roman Kültür Buluşması ve konser programında vatandaşlar müzik gösterilerini takip etti. 7 gün boyunca yöresel ezgiler, halk oyunları, gastronomi etkinlikleri ve konserlerin yer aldığı festival, yapılan son gösterilerin ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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