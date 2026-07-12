67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği sona erdi

KONYA'nın tarihi ilçesi, Akşehir'de düzenlenen 67'nci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği sona erdi. Etkinliğin kapanış konserinde ünlü şarkıcı Buray sahne aldı.

67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği festivali ünlü şarkıcı Buray'ın konseriyle sona erdi. Festivale katılan yerli ve yabancı misafirler gecenin sonunda düzenlenen havai fişek gösterisini ilgiyle takip etti.

67'nci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği bu yıl Akşehir Belediye Başkanı Dr Ahmet Nuri Köksal ve Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Buğra'nın da aralarında olduğu ilçe protokolünün temsili Nasreddin Hoca Müfit Can Saçıntıç ile Till Eulenspiegel, Hitar Petar ve Aldar Köse'nin Akşehir Çayı'ndaki platformda göle maya çalmasıyla başladı. Festival kortejinde Saçıntı temsili Nasreddin Hoca çömezlerinin yardımı ile yanından hiç ayırmadığı tesbihi, kavuğu ile kara kaçanı eşeğine ters binerek vatandaşlara şeker dağıttı.

Festival korteji Akşehir'deki 13'üncü yüzyıl esintilerinin yer aldığı Mizah Yolu'ndaki tarihi kilise önüne kadar sürerken bu alanda halk oyunları oynandı konuk ülkeler renkli yerel kıyafetleri ile danslarını icra etti. Festival kapsamında tarihi Ermeni Kilisesi'nde ressam Seydi Murat Koç ve Yukarı Hamam'da ressam Selin Ekmekçi ve Hasan Hüseyin Avcu'nun sergilerinin açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA ÖZEL TİYATRO, ATÖLYELER VE SOKAK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Şenlik boyunca çocuklar için Akşehir Kültür Merkezi'nde 'Alaaddin Müzikali', 'Karlar Ülkesi', 'Kayıp Balık Nemo ve Dori', 'Alice Harikalar Diyarında' ve 'Nasreddin Hoca' gibi birbirinden renkli çocuk tiyatroları düzenlendi. Festival kapsamında, Eski Gazi Okulu ve Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde kuş evi tasarımı, maske, kum, dekoratif obje ve tekstil boyama atölyeleri, slime etkinlikleri, şişme oyun parkuru, palyaçolar ve Ağaç Dededen Masallar' ve 'Gökkuşağının Fısıltıları' gibi hikaye anlatıları düzenlendi. Ayrıca Nasreddin Hoca Mizah Yolu ve Gülmece Parkı'nda kurulan ebru, çömlekçilik, bakırcılık, hasır örme, deri işlemeciliği ve kukla tasarımı gibi geleneksel el sanatları her yaştan ziyaretçiye zanaatları deneyimleme fırsatı sundu.

Şenlikler kapsamında Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda usta oyuncular Güven Kıraç, Erkan Can, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin'in rol aldığı kahkaha dolu 'Alevli Günler' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Etkinlikte sahne alan sanatçılar arasında ise şarkıcı Melek Mosso ve Poizi yer aldı. Etkinliğin kapanış konserinde ise ünlü şarkıcı Buray sahne aldı.

KÖKSAL: TÜM TÜRKİYE'Yİ AKŞEHİR'E BEKLİYORUZ

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal festival hakkında şöyle konuştu:

"Evrensel gülmece ustası, Akşehirli Nasreddin Hoca'mız adına 1959 yılından bu yana kutladığımız şenliklerin 67'incisine erdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Temmuz'a kadar devam etti. Sanatın ve kültürün her alanında konserden söyleyişiye, sergiden atölyelere ve çarşımıza kadar gerçekten Nasreddin Hoca'nın ruhu bu şenlik boyunca Akşehir sokaklarında yaşatıldı."

Akşehir'in dört bir yanında gerçekleşen Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında düzenlenen; halk dansları, resim sergileri, açık hava tiyatroları, atölye çalışmaları ve konserler yüz binlerce vatandaş tarafından takip edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı