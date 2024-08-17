66 Yaşındaki Sanatçı Nevzat Altındağ, Anadolu Türkülerini Yaşatıyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki ses ve bağlama sanatçısı Nevzat Altındağ, 50 yıldır düğün, festival ve şenliklerde hem çalıp söylüyor hem de şehrin tanıtımına ve Anadolu türkülerinin gelecek nesillere aktarımına katkı sağlıyor.

Küçük yaşlarda müziğe merak salan Altındağ, babasının aldığı bağlamayla radyodaki ritimlere kulak vererek çalmayı öğrendi.

Vatani görevi öncesinde olduğu gibi sonrası da Çay ile çevre belde ve köylerde düğünlere giderek çiftlerin mutluluklarına ortak olan Altındağ, 1996, 1997 ve 2000'li yıllarda üç müzik kaseti çıkardı. Bölgede ünlenen sanatçı, çeşitli illerde ve Almanya'daki yöresel festivaller ile etkinliklerde sahne aldı.

İlçedeki dükkanında bir taraftan kaset, cd ve enstrüman satışı yapan diğer taraftan gençlere bağlama kursu veren Altındağ, bölgedeki düğün, festival ve şenliklere de katılıyor.

Lise mezunu olan Altındağ, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen "sanatçı tanıtma kartı"nı 2018 yılında aldığını söyledi.

Katıldığı festival ve şenliklerde çok sayıda ödül aldığını dile getiren Altındağ, şunları anlattı:

"Müzisyenlikte önemli olan kulaktır. Merak ve iyi bir kulağa sahip olduğunuz zaman bu iş olur. Benim de enstrümanım bağlama. Çalmayı da kendi kendime öğrendim. Hocam hiç olmadı ama müzisyenlik hevesim vardı. Sürekli radyodan türkü dinleye dinleye kendimi geliştirdim. Yaklaşık 15 yıl önce Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarındaki bazı akademisyenlerden nota ve solfej dersi de öğrendim."

Müzik hayatını düğün ve festivallere giderek sürdürdüğünü ifade eden Altındağ, "Çay'da 25 yıl önceye kadar düğünlere giden tek sanatçı bendim. Düğün yapmak isteyen vatandaşlar, boş günüm için sıraya girerlerdi. Şimdi çok sayıda öğrenci yetiştirdim. Başka müzisyen arkadaşlar sektöre dahil oldu. Nüfus da sürekli arttığı için zaten benim tek başıma yetişme imkanım yoktu. İlçedeki çiftlerin yüzde 70-80'inin düğününü ben yapmışımdır. Düğün kameraları ve çekilen fotoğraflarda anılarımız var." diye konuştu.

"TRT ve bazı özel televizyon kanallarında türküler söyledik"

Nevzat Altındağ, çıkardığı albümlerde kendi derlediği türkülerin yanı sıra Afyonkarahisar yöresinin anonim eserlerini seslendirdiğini belirtti.

Altındağ, derlediği bazı türkülerini farklı müzisyenlerin ağzından duydukça mutlu olduğunu, keyif aldığını söyledi.

Anadolu türkülerini seslendirmekten ve şehrini tanıtmaktan mutlu olduğunu dile getiren Altındağ, şunları kaydetti:

"TRT ve bazı özel televizyon kanallarında türküler söyledik. Programlara katılarak memleketimizi tanıttık, hala daha tanıtıyoruz. Nefesim yettiği kadar, elim ayağım tuttuğu müddetçe müzisyenliği sürdürmeye kararlıyım çünkü seviyorum bu işi. İsteyerek yapıyorum. İnsanın içinde heves olsun yeter."