63. Altın Portakal Film Festivali Film Forum'da çevreci ödüller vermeye başladı

Altın Portakal Film Festivali sinema, belgesel gösterimleri, paneller ve söyleşilerle dolu bir programla tüm hızıyla sürüyor.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmayı sürdürüyor. Bütün insanlığı ilgilendiren iklim krizinin sinemaya bakan yönlerini de değerlendiren festival, bu yıldan itibaren basılı materyalleri azaltmaya ve Film Forum'da çevreci ödüller vermeye başladı. Bugün de Yeşil Setler Mümkün İnisiyatifi'nce gerçekleştirilen bir söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Altın Portakal çevreci sinemanın peşinde

"Sinemanın Geleceği- Film Endüstrisinde İklim Odaklı Dönüşüm" başlıklı panel gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü yapan Yeşil Setler Mümkün (YSM) Genel Koordinatörü Yeşim Girgin, yaklaşık üç yıldır yürüttükleri projenin çıkış noktasının; sektöründen içinden bir hareket duyarlılığı olduğunu belirtti. Sektör dışından yapılan düzenlemelerin sektör gerçekleriyle uyuşmadığına ve bu yüzden işlevsiz kaldığına dikkat çeken Girgin, "İklim kadar önemli ve bir anlamda sinemanın geleceğini belirleyecek olan bir konunun sektör içinden kişiler tarafından içselleştirilmediği sürece hayata geçirilemeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Festival kapsamın yeni yerli yapımlar ve dünya sinemasının en başarılı örnekleri de sinemaseverlerin karşısına çıkarken sinemacılar da Antalyalılarla buluşuyor. Ekipleriyle birlikte, seyirciyle buluşan yapımlar arasında; Elisa, Kadim Mavi, Hakikatin Ölümü, Babalarımdan Biri Ay'dır, Umut Işığı ve Riverstone vardı.

Altın Portakal'da belgesel ve kısa filmlerin günü

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim bölümlerindeki birbirinden ilginç hikayeler, perdeden seyirciye yansırken gösterimlerin ardından seyirciler de film ekiplerine sorularını yöneltme imkanı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı