Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

63. Altın Portakal Film Festivali Film Forum'da çevreci ödüller vermeye başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
63. Altın Portakal Film Festivali Film Forum'da çevreci ödüller vermeye başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıldan itibaren basılı materyalleri azaltıyor ve Film Forum'da çevreci ödüller veriyor. Festivalde düzenlenen panelde sinemanın iklim odaklı dönüşümü ele alındı.

Altın Portakal Film Festivali sinema, belgesel gösterimleri, paneller ve söyleşilerle dolu bir programla tüm hızıyla sürüyor.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmayı sürdürüyor. Bütün insanlığı ilgilendiren iklim krizinin sinemaya bakan yönlerini de değerlendiren festival, bu yıldan itibaren basılı materyalleri azaltmaya ve Film Forum'da çevreci ödüller vermeye başladı. Bugün de Yeşil Setler Mümkün İnisiyatifi'nce gerçekleştirilen bir söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Altın Portakal çevreci sinemanın peşinde

"Sinemanın Geleceği- Film Endüstrisinde İklim Odaklı Dönüşüm" başlıklı panel gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü yapan Yeşil Setler Mümkün (YSM) Genel Koordinatörü Yeşim Girgin, yaklaşık üç yıldır yürüttükleri projenin çıkış noktasının; sektöründen içinden bir hareket duyarlılığı olduğunu belirtti. Sektör dışından yapılan düzenlemelerin sektör gerçekleriyle uyuşmadığına ve bu yüzden işlevsiz kaldığına dikkat çeken Girgin, "İklim kadar önemli ve bir anlamda sinemanın geleceğini belirleyecek olan bir konunun sektör içinden kişiler tarafından içselleştirilmediği sürece hayata geçirilemeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Festival kapsamın yeni yerli yapımlar ve dünya sinemasının en başarılı örnekleri de sinemaseverlerin karşısına çıkarken sinemacılar da Antalyalılarla buluşuyor. Ekipleriyle birlikte, seyirciyle buluşan yapımlar arasında; Elisa, Kadim Mavi, Hakikatin Ölümü, Babalarımdan Biri Ay'dır, Umut Işığı ve Riverstone vardı.

Altın Portakal'da belgesel ve kısa filmlerin günü

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim bölümlerindeki birbirinden ilginç hikayeler, perdeden seyirciye yansırken gösterimlerin ardından seyirciler de film ekiplerine sorularını yöneltme imkanı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 450 sitede yayınlandı.
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı

Avrupa'yı sarsan istifa! Herkes kararı değil bu görüntüyü konuşuyor
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi

Mahkemeye böyle getirildi! Suçlama korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı

Biri bu saçmalığa dur desin!
Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü

Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Google'ın kendi yapay zekası arama gelirlerini vurdu! Alphabet bir günde 500 milyar dolar kaybetti

Yapay zeka Google'ı vurdu! Bir günde 500 milyar dolar buhar oldu
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir

Cepler yanacak! Üçlü zam kapıda, psikolojik eşik aşılıyor
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri

Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri