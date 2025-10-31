Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En Güzel Cenaze Şarkıları' Gösterimi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En Güzel Cenaze Şarkıları' Gösterimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da devam eden Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, yönetmen Ziya Demirel'in 'En Güzel Cenaze Şarkıları' adlı filmi gösterildi. Filmde kimlik dolandırıcılığı ve derin duygular etrafında şekillenen bağımsız hikayeler anlatılıyor. Gösterim sonrası gerçekleştirilen söyleşide yönetmen ve oyuncular, filmin yaratım süreci ve doğaçlama teknikleri hakkında bilgi verdi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "En Güzel Cenaze Şarkıları" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Ziya Demirel'in yaptığı, senaryosunu Yusuf Tan Demirel ve Ziya Demirel'in kaleme aldığı ve oyuncular Esra Dermancıoğlu, Halil Babür, Çağdaş Ekin Şişman, Nalan Kuruçim, Özer Keçeci, Yıldız Kültür'ün rol aldığı "En Güzel Cenaze Şarkıları" filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

Yönetmen Demirel, filmin kimlik dolandırıcılığı, uzak birine duyulan derin hisler ve bu duygular etrafında gelişen öykülerden yola çıktığını belirtti.

Biçimsel olarak birbirinden bağımsız görünen hikayelerin zamanla birleştiği bir anlatı kurgulamayı amaçladıklarını ifade eden Demirel, "Yusuf'la birlikte altı tane cümle yazdık ve bu cümleler üzerinden her bölüm için doğaçlama diyaloglar oluşturduk. Bu şekilde ilk versiyon ortaya çıktı. Seyircinin sanki salonun ortasına atıldığı, kimin kimi anlamadığı, biraz da geç kalmış hissiyle başlayan bir film hayal ettik. Biçimsel ve içerik olarak iki farklı şeyin birleşmesiyle başlayan bir yaratım süreciydi." dedi.

Oyuncu Dermancıoğlu, filmde doğaçlama için geniş bir alan tanındığını belirtti.

Yönetmen Ziya Demirel ile çalışmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu söyleyen Dermancıoğlu, "Senaryoyu okuduktan sonra, yazdığını ve nasıl yöneteceğini çok iyi bilen bir yönetmenle çalışmak büyük bir konfor sağlıyor. Filmde doğaçlamalar oldu ama çoğu zaman Ziya'nın gözünün içine baktım; bu bana çok iyi geldi. Onun hayal ettiği dünyaya katkı sunarken, onun doğrultusunda ilerlemeyi tercih ettim. Bu sınırlar oyuncuya aslında büyük bir özgürlük sağlıyor ve ben de bu süreçte çok rahat çalıştım." diye konuştu.

Doğaçlamaya alan açmak ile alan yaratmak arasındaki farkı vurgulayan oyuncu Babür ise ilk bakışta oyuncu mahareti gibi görünen şeylerin aslında yazar ve yönetmenin eseri olduğunu düşündüğünü, bu alan iyi kurulmamış olsaydı doğaçlamaların bir faciaya dönüşebileceğini ve bu nedenle böyle filmlerde her zaman yazara ve yönetmene bakılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Kültür Sanat
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri! 21 daire tahliye edildi

Gebze'de yürekleri ağızlara getiren ses! Duyan kendini dışarı attı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla maçı kaybettik

Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla kaybettik
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Babasının kullandığı tırın altında kalan 2 yaşındaki Cengiz hayatını kaybetti

Tırın altında kaldı! 2 yaşındaki çocuktan acı haber
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.