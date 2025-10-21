Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Biletleri Satışta

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri, 22 Ekim'den itibaren Atatürk Kültür Merkezi gişelerinde ve Biletix üzerinden satışa sunulacak. Yerli ve yabancı toplam 108 filmin yer alacağı festival dolu bir program sunuyor.

Antalya'da bu yıl 62'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri bugün internet üzerinden, 22 Ekim'den itibaren ise Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) festival gişelerinden satışa sunulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival, gösterimler, özel programlar ve Film Forum ile sinemaseverlere dolu bir program sunuyor.

Festivalin biletleri bugün saat 15.00'ten itibaren Biletix'in çevrim içi satış kanallarında, 22 Ekim saat 10.00'dan itibaren ise AKM festival gişelerinde satışta olacak.

Yerli ve yabancı toplam 108 filmin yer aldığı festivalde 79 film Türkiye'de ilk gösterimini yaparken, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması bölümünde de 10 film ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Gösterimler, AKM'nin Aspendos ve Perge salonları ile AKM Açık Hava'da, Paribu Cineverse MarkAntalya 3 ve 4'üncü salonlarda gerçekleştirilecek.

Festivalde tam bilet fiyatı 20 lira, öğrenci bileti ise 10 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Kültür Sanat
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.