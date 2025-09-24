62. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'ne Hazırlıklar Devam Ediyor

ANTALYA'da bu yıl 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi olan ' Venüs' heykelleri, bakımları yapılarak kentin cadde ve kavşaklarını süslemeye başladı. Festivalin 62'nci yılı olması nedeniyle 62 Venüs heykeli kentin farklı noktalarına yerleştirildi.

İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan ve Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62'nci kez düzenlenecek. 24 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında sanatseverle buluşacak olan festivale sayılı günler kala hazırlıklar da son hızıyla sürüyor.

Festivalin simgesi olan ve kazanan film ve oyunculara da verilen Venüs heykellerinin son bakımları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Depodan çıkarılarak, boyaları ve bakımları tamamlanan heykeller, şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. 19 ilçedeki farklı cadde ve kavşaklara festivalin 62'nci yaşına binaen yerleştirilen, elinde portakal tutan, altın rengindeki 62 Venüs heykeli, görenlerin ilgisini çekiyor.

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 10 filmin yarışacağı festivalde farklı kategorilerde toplam 8 milyon 900 bin lira ödül dağıtılacak.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,