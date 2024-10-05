Üye Girişi
Haberler

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Kortej Geçişiyle Başladı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Kortej Geçişiyle Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen kortej geçişi ile start aldı. Festivalde 12 film, 'Altın Portakal' ödülü için yarışacak.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, aralarında Salih Güney, Cihat Tamer, Şahnaz Çakıralp, Burak Serdar Şanal ve Mehmet Özgür'ün de bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip, karanfil attı. Kortejde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı.

Ayrıca kortejde Adile Naşit, Sadri Alışık, Kemal Kunal, Filiz Akın, Ayhan Işık ve Tarık Akan gibi sanatçıların maskotları da halkı selamladı.

Cam Piramit önünden başlayan kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi. Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film "Altın Portakal"ı kazanmak için yarışacak.

Festival, 12 Ekim'de ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Kültür Sanat

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler Film Festivali Kültür Sanat Festival Etkinlik Magazin antalya Kültür Sanat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim

 Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik

En tepedeki isim lafı dolandırmadan itiraf etti: Mafyaya yenildik
2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Al Nassr Al Orubah CANLI İZLE şifresiz! Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Sporting Lisbon Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Sporting Lisbon Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Inter Torino CANLI İZLE şifresiz! Serie A Inter Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Şanlıurfaspor Y.Malatyaspor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol 1. Lig Şanlıurfaspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Fatih Karagümrük Sakaryaspor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol 1. Lig Fatih Karagümrük Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Zonguldakspor Basket 67, Fenerbahçe maçına neden çıkmadı? Zonguldakspor Basket 67 Fenerbahçe maçı neden oynanmadı? Başakşehir Kayserispor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol Süper Lig Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Alina Boz hamile mi? Göztepe Sivasspor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol Süper Lig Göztepe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Everton Newcastle CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Everton Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Leicester City Bournemouth CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Leicester City Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title