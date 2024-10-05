61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Kırmızı Halıyla Başladı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Oyuncu Menderes Samancılar, festivalin güzel bir film festivali, sinemanın can damarlarından biri olduğunu söyledi.

Herkesin görevinin festivali sonsuza kadar yaşatmak ve her şartta sahip çıkmak olduğunu dile getiren Samancılar, "Festivalimizin yanında olmak sanatçıların boynunun borcudur. Biz festivaline sahip çıkıyoruz Antalyalılar gibi. Onlar da sahip çıkıyorlar zaten. Sinemamızla bağlantımız hiçbir zaman kopmayacaktır." dedi.

Oyuncu Mustafa Alabora, festivallerin sinemanın gelişmesine olan katkıya değindi.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ da dünyada yarım yüz yılı geride bırakmış, geleneği oluşmuş çok nadir festivaller bulunduğunu belirterek, böyle bir festivali ayakta tutmanın büyük bir emek olduğunu kaydetti.

"İnşallah buradan yeni yönetmenler, yeni isimler çıkar"

Festival jüri başkanı Ferzan Özpetek, festivalde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Jüri üyelerini biraz yorduğunu dile getiren Özpetek, "İnşallah buradan yeni yönetmenler, yeni isimler çıkar." dedi.

Jüri üyesi İlker Kaleli, tüm jüri üyelerinin çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, festivalde çok ilginç bir seçki olduğunu söyledi.

Kaleli, sanatın asla baskı kabul etmediğini vurgulayarak, "Sanat olmaktan çıkar, propagandaya döner. Ne mutlu ki bu sene hiçbir gölge, hiçbir şeyi duymadık. Hiçbir şeyin etkisi altında olmadan, güzel, Antalya şehrimizde layıkıyla hak ettiği bir festival yaşayacağız." dedi.

Tuba Büyüküstün ise Türkiye'nin en önemli film festivallerinden bir tanesinde olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Festivalde "Başarı Ödülü" alacak oyuncu Aras Bulut İynemli, çok heyecanlı olduğunu, festivalin çok güzel geçeceğine inandığını kaydetti.

Yeni dizisi ile ilgili geri dönüşlerle ilgili soru üzerine İynemli, "Geri dönüşler çok güzel. Seyircimiz çok güzel yorumlar yapıyor. Hikayemiz hızlandı. İlk bölümler biraz tanıtım bölümleri gibi oluyor aynı zamanda. Ekibimiz çok heyecanlı çok güzel senaryo." dedi.

Setten çıkarak festivale geldiğini belirten İynemli, sabah gene sete gideceğini sözlerine ekledi.

Kırmızı halı seremonisinin ardından açılış törenine geçildi.