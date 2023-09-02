Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı. Festivalin açılışında çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi. Festival açılışına uluslararası katılımcılar da yer aldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde "50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" başladı.

Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, festival yaş kütüğüne bröve çakıldı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, açılışta yaptığı konuşmada, festival kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Altunok, "50 yıldır kutladığımız festivalimizin tarihlerinde zaman zaman değişiklikler yapıyoruz. Festivalimizin bugünlere taşınmasında emeği geçen değerli büyüklerimize olan minnet ve şükranlarımı buradan bir kez da yineliyorum." dedi.

Etkinlikte kortej geçişi, halk oyunları gösterisi ve Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş konseri gerçekleştirildi.

Festival açılışına, Belarus-Orsha Belediye Başkan Yardımcısı Viktor Colochev, Moldova Milletvekili İvana Köksal, Moldova Kazayak Belediye Başkanı Anatoly Uzun ve diğer ilgililer katıldı.