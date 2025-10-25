Haberler

5. Uluslararası Adana Çağdaş Mozaik Sempozyumu Devam Ediyor

5. Uluslararası Adana Çağdaş Mozaik Sempozyumu Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyum, 9 ülkeden 11 sanatçının özgün mozaik eserleriyle 'Özgürlük Yolu' temasını işliyor. Yaklaşık 60 çağdaş eser, 28 Ekim'de sergilenecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Adana Çağdaş Mozaik Sempozyumu" sürüyor.

Adana Mutfak Müzesi'nde "Özgürlük Yolu" temasıyla gerçekleştirilen sempozyum, 9 ülkeden 11 sanatçının özgün mozaik çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin üstlendiği sempozyumda sanatçılar, yaklaşık 2 haftadır kendi sanatsal bakış açılarıyla eserlerini oluşturuyor.

Sempozyum Koordinatörü Neriman Güzel, AA muhabirine, 10 yıldır mozaik sanatıyla ilgilendiğini, 5 yıldır da uluslararası sempozyumları koordine ettiğini söyledi.

Kentte mozaik sempozyumunu geleneksel hale getirdiklerini belirten Güzel, "Adana için büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Bir mozaik sanatçısı olarak bizler bu sanatın çağdaş yorumlarını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çağdaş mozaiğin de modern sanatların arasına girmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de bu şekilde sempozyumlar yaparak sanatımızı insanlarla paylaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sanat yönetmeni Menossi de sempozyum kapsamında yaklaşık 60 çağdaş mozaik eserin kente kazandırılacağını ifade etti.

Sanatçı Ceren Karabaki ise iki haftadır yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, eserlerin 28 Ekim'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu fuayesinde açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Suna Şahin - Kültür Sanat
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.