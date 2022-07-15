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5 Temmuz ruhu bu müzede yaşatılıyor

İhlas Haber Ajansı - Furkan Abrek Ünal - Kültür Sanat
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5 Temmuz ruhu bu müzede yaşatılıyor Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri çerçevesinde protokol üyeleri şehitlik ziyareti yaptı.

5 Temmuz ruhu bu müzede yaşatılıyor

SAMSUN - Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri çerçevesinde protokol üyeleri şehitlik ziyareti yaptı. Akabinde protokol üyeleri Canik Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin darbeler tarihinin anlatıldığı 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi'ni gezdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri ilk olarak İlkadım ilçesinde bulunan Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında şehitlikleri ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı. Şehitlik ziyaretlerinin ardından protokol Canik Belediyesi tarafından Mevlana Eğitim Kampüsü içerisinde yapılan Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a "Destanlar Müzesi"ni gezdi. Protokol üyeleri müzeyi yakından inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı. Müzede darbe girişimi sırasında köprüde çekilen fotoğraf ve görüntülerden yola çıkılarak yapılan çalışmalar, 15 Temmuz gecesi vatandaşların kahramanlığı, milletin geçmişten bugüne, bu toprakları vatan kılmak için ödediği bedeller ve darbeler tarihi gözler önüne seriliyor.

Ziyarete ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Topçu Kd. Albay İbrahim Camcı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve askeri erkan katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Kültür Sanat

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